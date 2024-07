Une grosse franchise de plus sur mobile ? Si pour l’instant les tentatives de portage de gros AAA n’ont pas été couronnées de succès (à l’instar de Death Stranding, RE 4/7, Assassin’s Creed Mirage), peut-être qu’à force de propositions le grand public finira par y trouver un intérêt. Après déjà un portage du jeu complet en 2018, ARK revient sur mobile dans une version plus légère et sans doute plus adaptée aux capacités des smartphones… et de la Nintendo Switch. ARK: Ultimate Survivor Edition. Le jeu sera gratuit pour les joueurs Switch de la première édition de 2018 (qui tournait avec un gros downgrade technique) mais on ne sait pas s’il en sera de même pour la version mobile (ou si la Survivor sera proposée en mise à jour du premier jeu ou en « standalone »).

Le jeu (sur Switch et mobile) comprendra également les nombreuses extensions publiées pour le jeu de base au fil des ans, notamment Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Parts 1 & 2, la carte créée par la communauté Ragnarok, etc. ARK: Ultimate Survivor Edition devrait arriver dans le courant de l’été avec les extensions ARK Island et Scorched Earth, le reste des extensions étant proposé tout au long de l’année et jusqu’en 2025.