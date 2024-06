Dans la foulée du superbe premier trailer de Monster Hunter Wilds, Capcom annonce un second jeu Monster Hunter, mais cette fois pour les mobiles. Et comme on peut malheureusement s’en douter, Monster Hunter Puzzles n’aura pas grand chose à voir avec les versions PC et consoles de la célèbre franchise puisque l’éditeur japonais nous gratifie d’un puzzle-game qui lorgne franchement du côté de Puzzle-Quest. En d’autres termes, il s’agit d’un match-3, les alignements de gemmes permettant de débloquer des bonus et des coups spéciaux qui terrasseront les ennemis (principalement des créatures issues du bestiaire de Monster Hunter, comme Rathalos, Lagombi, etc.).

Outre les séquences de match-3, le jeu proposera aussi des phases de micro-gestion (craft et fabrication de bâtiments sur l’île Felyne) et quelques mini-games. La réalisation d’ensemble est très correcte, mais évidemment, on n’aurait pas été contre un « vrai » jeu Monster Hunter, d’autant que Capcom a déjà adapté un véritable Monster Hunter sur mobile ; mais c’était il y a longtemps, et depuis l’éditeur semble vouloir privilégier les titres freemiums blindés de consommables (in-apps). Monster Hunter Puzzles sera disponible sur iOS le 27 juin prochain.