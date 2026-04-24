Bonne surprise pour les joueurs sur iPhone : Control: Ultimate Edition est désormais disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad. Le titre de Remedy Entertainment, déjà salué sur consoles et PC pour son univers décalé, son action nerveuse et sa mise en scène spectaculaire, s’offre une nouvelle vie sur mobile avec une adaptation pensée spécifiquement pour les écrans tactiles. Qu’on se le dise : les jeux premium AAA ne sont plus réservés aux consoles de salon ou aux PC.

Un grand jeu d’action solo désormais jouable en mobilité

Dans Control, le joueur incarne Jesse Faden, propulsée à la tête d’une organisation secrète confrontée à des phénomènes paranormaux. Entre architecture mouvante, pouvoirs télékinétiques et fusillades à la Matrix, le jeu s’est rapidement imposé comme l’un des titres les plus marquants de sa génération.

CONTROL Ultimate Edition is now on iPhone and iPad! We built it specifically for mobile:

🕹️ Touch controls

👾 Reworked interface and gameplay systems

💥Great on smaller screens, while retaining the intensity and unpredictability of the original Get it on the App Store now as… pic.twitter.com/2bGDvb12xt — CONTROL Resonant 🔻Wishlist Now! (@ControlRemedy) April 22, 2026

Cette version mobile inclut l’édition complète, avec les contenus additionnels déjà publiés. Surtout, le titre ne se contente pas d’être un simple portage technique : le descriptif de l’app précise en effet que le jeu a été « adapté à iOS » et que ses créateurs ont « mis en place des contrôles tactiles » ainsi que des ajustements d’interface et de gameplay, notamment pour la visée et les énigmes, et ce afin d’assurer une expérience convaincante sur appareils mobiles.

Une adaptation qui mise sur l’accessibilité

Le pari n’était pas évident : Control repose sur un gameplay précis et nerveux. Or, c’est justement ce type d’exigence qui rend souvent les adaptations mobiles moins abouties que leurs homologues sur consoles/PC. Remedy semble avoir pris le sujet au sérieux, avec une interface repensée et la prise en charge des contrôleurs physiques pour les joueurs qui veulent retrouver un confort de jeu plus « traditionnel »

L’arrivée de Control: Ultimate Edition sur iPhone et iPad montre en tout cas que l’écosystème iOS peut être une plateforme crédible pour des solo jeux narratifs techniquement ambitieux.