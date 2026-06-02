Le MacBook Neo a enregistré un démarrage remarquable pour un Mac avec 1,1 million d’exemplaires vendus au premier trimestre, bien qu’il n’ait été disponible que trois semaines à partir de la mi-mars, selon le cabinet IDC qui a partagé ses données avec TechCrunch. Ce volume surpasse largement les lancements du MacBook Air M5 (900 000 exemplaires) et du MacBook Pro M5 (550 000 exemplaires). Les ventes ont d’ailleurs nettement accéléré au début avril, ce qui suggère une demande encore plus forte.

Joli succès pour le MacBook Neo avec son prix attractif

Apple a créé ce Mac autour d’un compromis précis. Le MacBook Neo, qui coûte 699 euros (et même 668 euros chez Amazon), dispose d’un châssis en aluminium et d’un écran Liquid Retina de 13 pouces, mais il passe à une puce A18 Pro au lieu d’un processeur M et reste limité à 8 Go de RAM. Cet assemblage permet d’abaisser le ticket d’entrée tout en maintenant une présentation plus premium que celle souvent associée aux machines de cette tranche tarifaire.

C’est précisément ce point qui rend le produit stratégique. Le cabinet Counterpoint Research estime que le MacBook Neo aide Apple à entrer dans des segments de portables moins chers où les Mac étaient historiquement peu présents. IDC va encore plus loin et juge que l’appareil pourrait faire progresser la part d’Apple sur le marché des ordinateurs portables vendus entre 400 et 699 dollars, d’environ 2% à près de 15%.

L’opportunité ne se limite pas aux nouveaux venus dans l’écosystème. IDC estime qu’elle concerne aussi les acheteurs grand public et les petites entreprises. En parallèle, le produit risque de déplacer une partie des ventes de MacBook Air plus anciens, notamment les modèles M1, M2 et M3, qui servaient souvent de leviers de volume sur des marchés comme l’Inde lors des grandes opérations promotionnelles.

Les constructeurs de PC proposent leurs concurrents

La géographie du lancement montre aussi où la demande s’est concentrée. Les États-Unis ont représenté 44% des volumes mondiaux du MacBook Neo pour le trimestre. L’Inde a reçu environ 18 000 exemplaires malgré une fenêtre de disponibilité très courte, avec des distributeurs qui sont incapables d’obtenir assez de stock.

Cette tension alimente l’idée d’un deuxième trimestre beaucoup plus fort. IDC prévoit déjà un très gros pic des ventes à mesure qu’Apple résoudra ses contraintes d’approvisionnement et élargira la disponibilité du MacBook Neo. Le contexte de marché rend ce mouvement encore plus visible, alors que le PC traverse une phase marquée par la hausse du coût de la mémoire.

Les concurrents ont commencé à répondre sans attendre. Dell a présenté cette semaine un XPS 13 à partir de 699 dollars, en visant clairement le même segment. Le fabricant cite lui-même l’arrivée du MacBook Neo comme signal d’une forte demande pour des ordinateurs portables de qualité premium à prix accessible. Pour Apple, le test consiste désormais à transformer un démarrage très rapide en installation durable sur un terrain où le Mac n’avait jusqu’ici qu’une place marginale.