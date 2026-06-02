Apple étudie une nouvelle technologie en lien avec l’écran OLED qui pourrait améliorer l’efficacité énergétique de futures Apple Watch et donc l’autonomie. Selon The Elec, Apple examine l’oxyde à haute mobilité (HMO), une piste développée par LG Display pour succéder à l’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) déjà utilisé dans l’iPhone et la montre connectée d’Apple.

Tout ce qui est derrière la dalle OLED est important et son efficacité influe directement sur la consommation électrique de l’écran. Si Apple retient cette nouvelle solution, l’Apple Watch pourrait gagner en sobriété énergétique sans attendre une refonte complète de son design.

Le HMO cherche à améliorer les performances des transistors en augmentant la mobilité électronique, c’est-à-dire la capacité des électrons à circuler dans le matériau sous l’effet d’un champ électrique. Cette donnée compte directement dans un écran OLED car elle aide à contrôler la dalle tout en limitant la dépense énergétique. Les transistors à oxyde produits aujourd’hui en grande série restent sous les 10 cm²/Vs (centimètres carrés par volt-seconde), alors que l’industrie vise 30 à 50 cm²/Vs pour ses futures générations d’écrans OLED.

LG Display et Samsung suivent deux voies distinctes

LG Display développerait cette technologie sur ses lignes de productions d’écrans OLED de sixième génération destinées aux petits et moyens formats. Le groupe utiliserait aussi un procédé de pulvérisation cathodique qui est plus simple à intégrer dans les lignes de production déjà en place. Ce point compte car une avancée technique devient nettement plus crédible quand elle ne force pas un bouleversement complet de l’outil industriel.

Samsung Display suivrait une autre méthode avec le dépôt par couches atomiques ou atomic layer deposition (ALD). Cette technique consiste à déposer des films extrêmement fins une couche atomique à la fois. Le procédé est plus lent, mais il laisse entendre que Samsung cherche un contrôle plus fin de la couche de transistors à oxyde.

L’Apple Watch servirait encore de produit d’essai

Le premier appareil d’Apple susceptible d’adopter le HMO serait les Apple Watch de 2027. Cette hypothèse s’inscrit dans une logique déjà connue chez Apple qui a souvent utilisé la montre comme terrain d’essai pour de nouvelles technologies avant un passage à des volumes beaucoup plus élevés sur iPhone. Une adoption sur Apple Watch pourrait donc ouvrir la voie à une disponibilité plus large dans la gamme.

Rien n’est encore verrouillé sur le plan industriel. LG Display doit toujours valider la production de masse avec des vérifications sur la mobilité, l’uniformité, la fiabilité, la température du procédé et le rendement. Tant que ces points ne sont pas sécurisés, l’adoption commerciale reste incertaine.

À court terme, les rumeurs ne prévoient pas de grands changements de design pour la gamme Apple Watch de cette année et une refonte paraît peu probable avant 2028. Cela n’écarte toutefois pas une évolution plus discrète en 2027, centrée sur l’architecture de l’écran et sur la consommation, sans modification visible de la montre.