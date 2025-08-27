Apple envisage d’intégrer la technologie Tandem OLED dans ses iPhone 20 qui sortiront en 2028, selon les dires du média coréen DealSite. Cette technologie, déjà utilisée sur l’iPad Pro et portée par LG Display, propose des écrans plus lumineux et moins gourmands en énergie.

Une technologie prometteuse déjà testée

LG Display, leader dans le domaine avec 348 brevets déposés aux États-Unis, promeut activement l’adoption du Tandem OLED pour les iPhone 20 prévus en 2028. Cette technologie superpose deux couches organiques émissives, offrant une luminosité accrue, une durée de vie prolongée et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux écrans OLED monocouches actuels des iPhone. Apple utilise déjà cette technologie dans ses iPad Pro M4, où LG Display fournit 65 % des dalles, Samsung complétant le reste.

Le succès du Tandem OLED dans d’autres appareils mobiles, comme le smartphone Honor Magic6 PSR Porsche équipé d’écrans du groupe chinois BOE, démontre sa viabilité. Toutefois, la décision finale reviendra à Apple, qui évalue ses options pour ses futurs modèles.

Une version simplifiée pour les iPhone

Le mois dernier, il a été dit qu’Apple étudie une version dite « tandem simplifiée », où seuls les sous-pixels bleus bénéficieraient de deux couches superposées, tandis que les sous-pixels rouges et verts resteraient sur une seule couche. LG Display, qui avait déjà proposé le Tandem OLED à Apple il y a plusieurs années, mise sur cette approche pour convaincre le fabricant. Cette solution pourrait réduire la complexité de production tout en offrant des avantages significatifs en ce qui concerne la qualité des écrans.

Cependant, la fabrication d’écrans tandem pose des défis. La superposition des couches réduit le rendement de production, ce qui pousse LG Display à planifier des investissements pour augmenter ses capacités. Apple, fidèle à sa stratégie, devrait s’appuyer sur plusieurs fournisseurs, comme Samsung et BOE, pour garantir un approvisionnement suffisant et maintenir une compétitivité sur les prix.

Si Apple adopte le Tandem OLED en 2028, cela pourrait redéfinir les standards des écrans pour les iPhone 20, avec des améliorations visibles en matière de clarté et d’efficacité énergétique. Toutefois, comme pour toute rumeur concernant des projets aussi lointains, les plans d’Apple pourraient évoluer.