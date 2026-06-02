40 membres du Congrès américain demandent à Apple de reconsidérer la fermeture de l’Apple Store Towson Town Center dans le Maryland, qui s’avère être le premier magasin du fabricant à s’être syndiqué aux États-Unis. Le groupe fait désormais face à une contestation qui dépasse le cadre local et qui vise directement sa gestion des salariés syndiqués.

La lettre adressée à Tim Cook, le patron d’Apple, et à John Ternus, qui sera le nouveau patron d’Apple le 1er septembre, demande à l’entreprise d’explorer des solutions alternatives pour préserver les postes de près de 100 salariés. Les élus veulent aussi qu’Apple travaille avec les responsables fédéraux et locaux du Maryland pour identifier des pistes capables de maintenir l’emploi sur place.

Le ton de cette intervention va plus loin qu’une simple demande de clarification. Les parlementaires disent voir dans cette fermeture ce qui ressemble à une nouvelle étape d’une stratégie antisyndicale et estiment qu’Apple semble vouloir riposter contre des salariés qui se sont organisés pour négocier leurs salaires, leurs horaires et leurs conditions de travail. Ils rappellent aussi que de telles pratiques pourraient relever de pratiques déloyales en matière de travail.

Apple contesté sur les transferts des salariés de Towson

Le différend porte en grande partie sur le sort réservé aux employés de l’Apple Store de Towson. L’IAM Union accuse Apple de refuser aux salariés les options de mutation plus larges accordées aux équipes de magasins non syndiqués. Apple défend un autre point de vue et affirme que l’accord applicable prévoit seulement des transferts dans un rayon de 80 km autour du site, avec une indemnité de départ au-delà.

Dans leur lettre, les membres du Congrès relient directement cette question à l’impact humain de la fermeture. Ils écrivent :

Cette décision d’Apple affecte non seulement ces travailleurs, mais aussi leurs familles et leurs communautés. Nous demandons à Apple d’examiner pleinement des sites alternatifs pour protéger ces emplois. Si Apple ne choisit pas de revenir sur sa décision de quitter la région de Baltimore, compte tenu des ramifications nationales de ce choix et de notre travail législatif sur les politiques protégeant les travailleurs américains, nous vous demandons instamment de reconsidérer la manière dont vous soutiendrez pleinement ces salariés et les aiderez à être transférés, comme d’autres employés de magasins fermés sont autorisés à le faire.

La fermeture du premier Apple Store syndiqué devient un enjeu national

L’Apple Store de Towson occupe une place particulière dans l’histoire sociale d’Apple. En 2022, il est devenu le premier Apple Store américain à se syndiquer, avec 65 voix contre 33 en faveur de l’IAM Union. Ce statut donne à sa fermeture une portée symbolique bien plus forte qu’une fermeture de point de vente ordinaire.

Apple avait annoncé début avril que la boutique faisait partie de trois magasins appelés à fermer en juin, en invoquant le départ de plusieurs enseignes et la dégradation des conditions dans les centres commerciaux concernés. Quelques jours après cette annonce, des élus du Maryland avaient déjà demandé des explications à l’entreprise. L’intervention du Congrès américain élargit désormais le dossier à l’échelle nationale, alors que la page du magasin indique toujours une fermeture le 20 juin à 20 heures et qu’Apple n’a pas encore répondu publiquement à la nouvelle lettre.