L’affaire prend une tournure plus… politique. Des élus du Maryland ont en effet interpellé Apple après l’annonce de la fermeture prochaine du magasin de Towson Town Cente, qui est aussi le premier Apple Store américain à s’être syndiqué (en juin 2022).

Une fermeture qui dépasse le simple dossier commercial

Pour rappel, Apple a récemment annoncé la fermeture de trois boutiques américaines, situées dans des centres commerciaux en difficulté : Towson dans le Maryland, North County en Californie et Trumbull dans le Connecticut. Le groupe explique ces décisions par le recul de l’activité dans les centres commerciaux et le départ d’autres enseignes (qui font mécaniquement baisser l’attractivité du « mall »).

Mais le cas de Towson suscite d’autres questionnements. Le syndicat IAM affirme en effet que les salariés syndiqués n’y bénéficieraient pas des mêmes possibilités de transfert que ceux des deux autres magasins concernés. Apple soutient, de son côté, respecter l’accord collectif négocié, qui prévoirait des mutations dans un rayon de 80 kilomètres ou une indemnité de départ.

Des élus demandent des comptes à Tim Cook

Près de 100 salariés concernés

Deux sénateurs américains et sept membres du Congrès ont adressé une lettre à Tim Cook et John Ternus pour réclamer des explications. Les élus disent vouloir comprendre « la justification de cette décision » et demandent quelles alternatives à la fermeture ont été réellement étudiées.

Ces derniers interrogent aussi Apple sur l’impact économique local, l’accompagnement des près de 100 employés concernés, les aides au reclassement, les indemnités et la possibilité de transférer immédiatement les salariés vers d’autres Apple Store.

Les syndicats saluent l’initiative

L’IAM s’est félicité de cette initiative : « Le syndicat IAM, l’International Association of Machinists and Aerospace Workers, salue la délégation du Congrès du Maryland, menée par le représentant américain Johnny Olszewski et rejointe par les sénateurs américains Chris Van Hollen et Angela Alsobrooks, ainsi que par les représentants américains Steny Hoyer, Jamie Raskin, Glenn Ivey, Kweisi Mfume, Sarah Elfreth et April McClain Delaney, pour s’être rangée aux côtés des travailleurs et avoir demandé des comptes après la décision d’Apple de fermer son magasin syndiqué de Towson Town Center, à Towson, dans le Maryland, à compter du 20 juin 2026. »

Pour Apple, l’enjeu dépasse désormais la fermeture d’une boutique : il touche à son image d’employeur, à sa relation avec les syndicats et, plus important encore, à la cohérence de son discours social. Après le greenwashing, le « social-washing » ?