Les fuites ont déjà annoncé que l’iPhone 18 Pro aura le droit à de nouveaux coloris et une image publiée aujourd’hui permet d’avoir un aperçu de ce qu’Apple proposera.

Quatre coloris pour l’iPhone 18 Pro

Si l’on en croit les indiscrétions, Apple proposera quatre coloris avec son iPhone 18 Pro : rouge bordeaux, bleu clair, gris foncé et argent. Tout porte à croire qu’Apple va beaucoup miser sur le modèle bordeaux, à l’instar de ce qui s’était passé avec l’iPhone 17 Pro et le coloris orange qui ne passe pas inaperçu.

Aujourd’hui, une fuite sur les réseaux sociaux montre une image avec le cache du bloc photo des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max avec justement les coloris bordeaux, bleu clair, gris foncé et argent.

Ce type de fuite à cette période de l’année n’est en tout cas pas une surprise. En effet, Apple a déjà entamé la phase de test pour la production de certains composants et la production de masse se déroulera durant l’été. Il arrive qu’il y ait parfois des fuites en avance et c’est justement ce qui se produit ici.

Cette année, Apple annoncera les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre aux côtés de l’iPhone Ultra pliable (qui aurait seulement deux coloris pour le coup). Quant à l’iPhone 18 standard, ce sera au printemps aux côtés des iPhone Air iPhone 18e.