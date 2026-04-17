Selon une nouvelle fuite venant de Macworld, l’iPhone 18 Pro adoptera comme couleur phare un bordeaux profond (Dark Cherry), nettement plus discret que l’orange cosmique qui distinguait l’iPhone 17 Pro. Mark Gurman de Bloomberg et d’autres sources avaient déjà évoqué une teinte rouge.

Quatre couleurs en développement

Apple travaille actuellement sur quatre coloris pour l’iPhone 18 Pro et Pro Max :

Bordeaux (Pantone 6076) : rouge façon vin

Bleu clair (Pantone 2121) : proche du bleu de l’iPhone 17

Gris foncé (Pantone 426C)

Argent (Pantone 427C) : similaire à la génération actuelle

Aucune de ces options n’est gravée dans le marbre. L’iPhone 18 Pro n’est pas encore entré en production de masse, ce qui laisse à Apple la possibilité de modifier sa sélection. L’an dernier, un noir et un gris acier avaient été envisagés pour l’iPhone 17 Pro avant d’être abandonnés. Apple ne propose d’ailleurs pas systématiquement quatre couleurs pour sa gamme Pro.

Le premier iPhone pliable, dont le nom serait iPhone Ultra, s’annonce plus sobre encore : Apple travaille sur un modèle gris/blanc et une option Indigo proche du bleu foncé de l’iPhone 17 Pro, sans couleur vive au programme.

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone Ultra sont attendus en septembre 2026, bien que certains analystes estiment que la commercialisation de l’iPhone Ultra se fera en décembre. L’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 devraient suivre au premier semestre 2027.