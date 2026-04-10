L’iPhone pliable aurait bien le nom « iPhone Ultra » et non iPhone Fold, et sa sortie aurait lieu en septembre. Ces informations ont déjà été dévoilées, mais elles sont confirmées aujourd’hui par des leakers.

Le nom « confirmé » avec la date de sortie

Il y a quelques jours, le leaker Digital Chat Station avait assuré que le nom choisi par Apple pour son smartphone pliable serait « iPhone Ultra ». Aujourd’hui, Instant Digital, un autre leaker, confirme. Il parle de trois modèles qui vont sortir : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra.

Il est étonnant de voir qu’un tel nom fuite plusieurs mois avant la présentation par Apple. Il est déjà arrivé que les noms se dévoilent quelques jours avant la présentation. Mais une telle fuite plusieurs mois en avance est surprenante. D’ailleurs, on peut se demander si Apple a définitivement fait le choix du nom « iPhone Ultra » ou si un changement peut encore avoir lieu.

En outre, Bloomberg a récemment affirmé que la présentation et la sortie de l’iPhone pliable auront lieu en septembre, contrairement à ce que Nikkei avait annoncé en suggérant des problèmes et un potentiel report à 2027. Aujourd’hui, le leaker Fixed Focus Digital évoque à son tour une annonce et une commercialisation pour septembre. Il ajoute qu’Apple a augmenté ses stocks d’écrans pliables de 20 %, avec un stock initial de 11 millions d’exemplaires.