Apple lancerait bel et bien son premier iPhone pliable en septembre, au même moment que les iPhone 18 Pro, malgré des inquiétudes apparues aujourd’hui sur un possible retard en 2027, selon Bloomberg. Mais la situation peut encore évoluer, étant donné que l’annonce officielle aura lieu dans six mois.

Un lancement simultané avec les iPhone 18 Pro

Ce futur iPhone Fold (ou iPhone Ultra) ne représente pas seulement un nouveau format. Apple va l’utiliser comme un levier pour élargir sa gamme vers des designs inédits, des appareils plus chers et des fonctions capables de soutenir la croissance du chiffre d’affaires. Son prix doit dépasser les 2 000 dollars, un niveau susceptible de freiner une partie de la demande, mais aussi de relever le prix moyen de vente de l’iPhone.

Apple prévoit à ce stade de présenter l’iPhone pliable en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Comme pour ses autres smartphones, la commercialisation interviendrait normalement la semaine suivant l’annonce.

Ce calendrier a pourtant vacillé aujourd’hui sur les marchés. Après un article de Nikkei Asia évoquant des difficultés pendant la phase de test d’ingénierie du téléphone et un risque sur le calendrier de production et la mise en vente, l’action Apple a chuté jusqu’à 5,1 %.

À ce stade, Apple conserve néanmoins un plan de commercialisation aligné sur celui des nouveaux iPhone classiques, ou très proche de celui-ci. La complexité de l’écran pliable et des matériaux pourrait limiter les volumes au début pendant plusieurs semaines et la prudence reste de mise puisque la production n’a pas encore réellement monté en cadence.

Un pari pour rattraper Samsung

Apple avance sur un terrain que Samsung et plusieurs fabricants chinois occupent depuis des années. Pour justifier son arrivée tardive, la marque mise sur deux défauts historiques des smartphones pliables : la qualité de l’écran et la durabilité.

Apple va notamment réduire la visibilité du pli lorsque l’iPhone Fold est ouvert. Le groupe proposera aussi un usage plus orienté vers la vidéo et les jeux grâce à un affichage large en mode paysage, là où les téléphones pliables concurrents proposent aujourd’hui un format plus étroit.

Cette approche passe aussi par le logiciel. Apple prévoit de faire évoluer iOS 27 pour que les applications iPhone prennent sur ce modèle une apparence plus proche de celle des applications de l’iPad. Il sera notamment possible d’afficher deux applications côte à côte.