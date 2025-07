Apple s’apprête à entamer le développement d’iOS 27, avec un accent particulier sur l’adaptation de son système d’exploitation à son premier iPhone pliable, attendu fin 2026. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette nouvelle version du logiciel mettra en avant des fonctionnalités conçues spécifiquement pour ce smartphone.

iOS 27 avec une optimisation pour l’iPhone pliable

Une interface optimisée donnera la priorité à des fonctionnalités adaptées au design « livre » du premier iPhone pliable, doté d’un écran interne de 7,8 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. Apple cherche à tirer parti de cette catégorie de téléphones pour répondre aux attentes des consommateurs, notamment en Chine où les smartphones pliables de type livre surpassent les modèles à clapet. Gurman évoque par ailleurs une demande chez certains utilisateurs d’Apple, lassés de l’absence d’une alternative pliable sous iOS face à l’offre Android, dominée par Samsung depuis sept ans avec ses Galaxy Z Fold.

Malgré ce focus, les utilisateurs d’iPhone classiques n’ont pas de raison de s’inquiéter. Le développement d’iOS 27 devrait continuer à apporter des nouveautés pour tous les appareils, garantissant une expérience cohérente entre les différents supports. Pour rappel, iOS 26 propose une nouvelle interface qui a pour nom Liquid Glass.

Un modèle haut de gamme et cher

Le futur iPhone pliable s’annonce comme le modèle le plus coûteux de la marque, avec un prix de départ estimé à 2 000 dollars. Pour répondre aux critiques fréquentes des smartphones pliables, Apple prépare un écran avec un pli quasi invisible et une charnière améliorée, combinant titane et acier inoxydable pour une durabilité accrue. Les rumeurs disent que Samsung va également adopter ce système l’an prochain avec son Galaxy Z Fold 8.

Côté design, le smartphone d’Apple abandonnera la reconnaissance facile Face ID au profit d’un capteur d’empreintes Touch ID intégré dans un bouton latéral, une solution visant à optimiser l’espace interne. L’appareil devrait également embarquer un double capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière.