Deux informations ont fuité aujourd’hui concernant l’iPhone pliable d’Apple : il y a d’un côté le prix, et de l’autre l’épaisseur quand le smartphone est déplié.

Un premier prix entre 1 800 et 2 000 dollars

Pour ce qui est du prix, Apple proposerait un tarif entre 1 800 et 2 000 dollars aux États-Unis selon les analystes de la banque UBS. De fait, ce serait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple.

À date, le modèle le plus cher est l’iPhone 16 Pro Max avec un prix de départ de 1 199 dollars aux États-Unis et 1 479 euros en France. En prenant le modèle avec 1 To de stockage, on atteint 1 599 dollars et 1 979 euros.

On peut également faire une comparaison avec le MacBook Pro qui débute à 1 599 dollars et 1 899 euros. L’iPhone pliable serait donc plus cher que l’ordinateur portable d’Apple. C’est à se demande quel sera le tarif en euros… ça risque de piquer.

Une épaisseur de 4,5 mm

L’autre fuite concerne l’épaisseur de l’iPhone pliable. Si l’on en croit une information du leaker Instant Digital sur Weibo, le smartphone aura une épaisseur de 4,8 mm une fois déplié. Il y a quelques mois, l’analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué 4,5 mm, mais il est possible qu’Apple n’ait pas réussi à atteindre cet objectif. En comparaison, le tout nouveau Galaxy Z Fold 7 de Samsung (qui débute à 2 099 euros) a une épaisseur de 4,2 mm une fois déplié. Dans tous les cas, Samsung arrive à faire mieux.

Tout porte à croire que la production de l’iPhone pliable se déroulera lors du second semestre de 2026 pour un lancement à la même période. Les rumeurs parlent d’un écran intérieur de 7,8 pouces sans pliure visible au milieu, un écran extérieur de 5,5 pouces, deux capteurs photo à l’arrière, un capteur photo frontal et Touch ID sur le bouton d’alimentation. Face ID ne serait pas au rendez-vous.