L’iPhone pliable, qui a pour nom officieux iPhone Fold, va reprendre des éléments du logiciel de l’iPad, notamment la possibilité d’afficher deux applications côté à côte, selon Bloomberg. Il y aura également des éléments en lien avec le multitâche et les applications.

Des inspirations d’iPadOS, mais l’iPhone Fold tournera sous iOS

On retrouvera un écran intérieur aux dimensions d’un iPad mini et un ratio large, à l’opposé des formats étroits qui caractérisent les smartphones pliables de Samsung ou Google. L’écran extérieur, lui, correspondra à la taille d’un « petit » iPhone.

Le ratio large de l’écran interne n’est pas anodin : Apple voit cet élément comme un atout pour la lecture vidéo et cela simplifie la tâche des développeurs souhaitant adapter leurs applications iPhone à des proportions proches d’un iPad en mode paysage. L’entreprise revoit en parallèle ses propres applications pour y intégrer des barres latérales sur le bord gauche, un format déjà présent dans ses applications sur iPad.

Malgré ces emprunts à l’iPad, l’iPhone Fold tournera sous iOS et non iPadOS. Il ne gérera donc pas plusieurs fenêtres simultanément, tout comme il ne pourra pas faire tourner les applications iPad existantes. L’interface reste plus simple que celle d’iPadOS 26. En revanche, l’appareil permettra d’afficher deux applications côte à côte, une fonctionnalité présente sur les smartphones pliables Android depuis plusieurs années.

Quelques détails techniques

Contraint par la finesse de l’écran principal, Apple ne peut pas loger son système de reconnaissance faciale Face ID. La solution retenue est d’intégrer le capteur d’empreintes Touch ID dans le bouton latéral. C’est la première fois depuis l’iPhone SE 3 en 2022 qu’un smartphone d’Apple embarque Touch ID.

Ce changement s’accompagne d’une autre nouveauté visuelle : le remplacement de la Dynamic Island par une simple poinçon pour la caméra frontale. En revanche, l’interface logicielle de la Dynamic Island, elle, sera conservée pour afficher alertes système et informations d’applications, dont les activités en direct. À noter que ce design de poinçon est également prévu sur le futur MacBook Pro OLED tactile attendu cette année. Pour l’écran intérieur, Apple a testé une caméra sous la dalle mais y a renoncé en raison d’une qualité d’image insuffisante, optant pour le système de poinçon.

À l’arrière, on retrouverait deux capteurs photo, soit un de moins que sur les iPhone actuels. Apple a par ailleurs développé une nouvelle technologie qui réduit le pli visible au centre de l’écran pliable sans l’éliminer totalement, tout en travaillant sur la durabilité pour augmenter le nombre de cycles d’ouverture et de fermeture avant défaillance.

Attendu autour de 2 000 dollars, l’iPhone Fold sera le très haut de gamme chez Apple, avec pour cible aussi bien les utilisateurs de smartphones pliables Android que les fans d’Apple en quête d’un appareil avec un très grand écran. Si l’on en croit les rumeurs, l’écran intérieur fera 7,8 pouces, là où l’écran extérieur fera 5,5 pouces.