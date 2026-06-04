L’arrivée de l’iPad Air M4 ne fait pas disparaître l’intérêt de l’iPad Air M3, bien au contraire. Avec une baisse de prix qui le place désormais autour de 529 € sur Amazon selon les revendeurs et les configurations, l’ancien modèle devient l’une des options les plus pertinentes pour qui cherche une tablette Apple puissante, récente et durable sans payer le tarif du dernier modèle.

Un iPad Air M3 encore très compétitif en 2026

Apple a renouvelé sa gamme iPad Air avec une version équipée de la puce M4, mais le modèle M3 conserve de solides arguments. Lancé en 2025, il reste basé sur une architecture moderne et suffisamment performante pour la grande majorité des usages : navigation web, streaming, bureautique, prise de notes, retouche photo légère, montage vidéo occasionnel, jeux ou encore utilisation d’applications créatives.

La puce M3 embarque un processeur à 8 cœurs et une partie graphique à 9 cœurs. Cette combinaison permet à l’iPad Air de garder une excellente fluidité dans iPadOS, y compris avec plusieurs applications ouvertes, des fichiers volumineux ou des usages plus avancés avec un clavier et un stylet. Pour un utilisateur venant d’un ancien iPad Air, d’un iPad classique ou d’un modèle équipé d’une puce A-series, le gain de confort reste très net.

La promotion change clairement le rapport qualité-prix

Le principal intérêt de cette offre tient au positionnement tarifaire. À son lancement, l’iPad Air M3 était vendu à un prix nettement plus élevé, notamment dans sa version 11 pouces avec 128 Go de stockage. Avec une remise qui peut le faire descendre aux alentours de 529 €, il se rapproche du segment des tablettes grand public tout en conservant des prestations beaucoup plus haut de gamme.

Il faut toutefois garder en tête que les prix des promotions évoluent rapidement selon les stocks, les coloris, les capacités de stockage et les vendeurs. Le tarif le plus bas concerne généralement le modèle Wi-Fi de 11 pouces avec 128 Go. Les versions 256 Go, 512 Go, 1 To ou les modèles cellulaires restent plus coûteux, mais peuvent aussi bénéficier de remises ponctuelles.

11 pouces ou 13 pouces : quel iPad Air M3 choisir ?

Le modèle 11 pouces pour la mobilité

L’iPad Air M3 de 11 pouces reste le choix le plus polyvalent pour les utilisateurs qui veulent une tablette facile à transporter. Son format est adapté à la lecture, aux déplacements, aux cours, aux réunions ou à une utilisation quotidienne sur canapé. Il se glisse plus facilement dans un sac et se montre plus agréable à tenir à une main que la version 13 pouces.

Le modèle 13 pouces pour le confort visuel

La version 13 pouces s’adresse davantage à ceux qui veulent remplacer ponctuellement un ordinateur portable ou travailler plus confortablement avec plusieurs fenêtres. Son écran plus grand améliore l’expérience dans les applications de dessin, de montage, de prise de notes, de lecture de PDF ou de consultation de bandes dessinées. Elle est aussi plus agréable avec un clavier, mais son encombrement la rend moins nomade.

Apple Intelligence, création et jeux : la puce M3 garde de la marge

L’iPad Air M3 prend en charge les usages liés à Apple Intelligence, à condition de disposer des versions logicielles compatibles. Son Neural Engine accélère les tâches d’intelligence artificielle, qu’il s’agisse d’assistance à l’écriture, de retouche photo, de recherche contextuelle ou de fonctions automatisées dans certaines applications.

La partie graphique de la puce M3 apporte aussi des bénéfices dans les jeux et les logiciels créatifs. Le support de technologies graphiques avancées, comme le ray tracing matériel, permet de mieux gérer les effets de lumière, les ombres ou les reflets dans les applications compatibles. Ce n’est pas forcément indispensable pour un usage classique, mais cela contribue à prolonger la durée de vie de la tablette.

Faut-il préférer l’iPad Air M3 au nouvel iPad Air M4 ?

Le nouvel iPad Air M4 est logiquement plus puissant et plus récent. Il s’adresse aux utilisateurs qui veulent le meilleur niveau de performances possible dans la gamme Air, une meilleure longévité logicielle potentielle et les dernières évolutions matérielles. Mais pour beaucoup d’acheteurs, l’écart de prix peut faire pencher la balance vers le modèle M3.

En usage quotidien, la différence ne sera pas toujours visible. Lire, regarder des vidéos, prendre des notes, répondre à des mails, naviguer sur Safari ou utiliser des applications de productivité ne met pas réellement en difficulté l’iPad Air M3. Le M4 devient surtout plus intéressant pour les profils exigeants : gros projets créatifs, montage vidéo plus lourd, multitâche intensif ou volonté de conserver la tablette le plus longtemps possible.

Une bonne occasion pour entrer dans l’écosystème iPad Air

Avec cette baisse de prix, l’iPad Air M3 devient une alternative particulièrement sérieuse à l’iPad classique, tout en restant moins onéreux qu’un iPad Pro. Il conserve un design moderne, un écran Liquid Retina, la compatibilité avec les accessoires Apple récents et une puissance largement suffisante pour plusieurs années d’utilisation.

Cette promotion transforme donc l’iPad Air M3 en achat malin plutôt qu’en simple ancien modèle. Le nouvel iPad Air M4 attire naturellement l’attention, mais le M3 profite désormais d’un positionnement bien plus agressif. Pour les utilisateurs qui veulent une tablette Apple performante sans viser absolument la dernière génération, c’est probablement l’un des meilleurs moments pour s’y intéresser.