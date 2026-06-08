Sans surprise, Apple proposera aujourd’hui au téléchargement la première bêta d’iOS 27 sur iPhone, ainsi que les autres nouveaux systèmes d’exploitation. Le fabricant prépare le terrain avant le début de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.

Dans quelques heures arrivera la bêta d’iOS 27

Sur son site dédié aux bêtas, Apple indique maintenant :

Nous reviendrons bientôt. Nous sommes en train de mettre à jour le site du programme de logiciels bêta d’Apple et nous serons de retour bientôt.

Ce soir, Apple propose la bêta 1 pour :

iOS 27 sur iPhone

iPadOS 27 sur iPad

macOS 27 sur Mac

watchOS 27 sur Apple Watch

tvOS 27 sur Apple TV

visionOS 27 sur Apple Vision Pro

Il est bon de noter que les premières bêtas seront disponibles pour les développeurs. Si l’on se base sur les années précédentes, la première bêta publique fera ses débuts au mois de juillet. Quant à la version finale, ce sera pour septembre. Parmi les grosses nouveautés cette année, il faut s’attendre au nouveau Siri qui utilisera de l’intelligence artificielle grâce à Gemini de Google.

La keynote de la WWDC 2026 débute à 19 heures. Vous pouvez la suivre en français sur iPhoneAddict depuis notre page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via l’onglet Keynote.