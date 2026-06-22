Apple a proposé aujourd’hui la bêta 2 d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Il y a quelques nouveautés, c’est l’occasion de les découvrir.

iOS 27 Logo Sombre

Les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 27

On retrouve désormais « Écrire avec Siri » qui remplace les outils d’écriture d’Apple Intelligence. Cette fonction permet de rédiger du texte à votre place grâce à l’intelligence artificielle. Vous faites une requête et Siri génère le texte pour vous. Cela dépend de Siri AI, donc ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne.

iOS 27 Beta 2 Ecrire Avec Siri

– Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité intitulée « Aperçus » à l’application Cartes. Accessible en appuyant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit, « Aperçus » permet aux utilisateurs d’ajouter différents comptes bancaires afin de suivre leurs dépenses.

iOS 27 Beta 2 Apercus Application Cartes

– Siri AI se veut bien plus rapide par rapport à la bêta 1.

– La fonctionnalité « Aperçu de la voix expressive » de Siri indique désormais que les options « Rythme » et « Expressivité » seront bientôt disponibles dans la version bêta 2.

– La fonction de recopie d’iPhone sur le Mac (qui n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne) se veut plus stable avec la bêta 2 d’iOS 27 et de macOS 27 Golden Gate.

macOS Sequoia Recopie Ecran iPhone Sur Mac

– L’application Maison peut maintenant mettre à jour l’Apple TV à distance. C’était déjà possible avec le HomePod.

– Les messages RCS dans l’application Messages prennent désormais en charge les réponses intégrées.

– Si vous réagissez à une image envoyée via RCS, elle s’affichera désormais correctement du côté de l’utilisateur avec un smartphone Android au lieu d’afficher « [Votre nom] a aimé une image ».