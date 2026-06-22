iOS 27 bêta 2 : la liste des nouveautés
Apple a proposé aujourd’hui la bêta 2 d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Il y a quelques nouveautés, c’est l’occasion de les découvrir.
Les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 27
– On retrouve désormais « Écrire avec Siri » qui remplace les outils d’écriture d’Apple Intelligence. Cette fonction permet de rédiger du texte à votre place grâce à l’intelligence artificielle. Vous faites une requête et Siri génère le texte pour vous. Cela dépend de Siri AI, donc ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne.
– Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité intitulée « Aperçus » à l’application Cartes. Accessible en appuyant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit, « Aperçus » permet aux utilisateurs d’ajouter différents comptes bancaires afin de suivre leurs dépenses.
– Siri AI se veut bien plus rapide par rapport à la bêta 1.
– La fonctionnalité « Aperçu de la voix expressive » de Siri indique désormais que les options « Rythme » et « Expressivité » seront bientôt disponibles dans la version bêta 2.
In iOS 27 beta 2, the Siri voice settings for Pace and Expressivity are now labeled "Coming soon." pic.twitter.com/Ga98Uspw2L
— Beta Profiles (@BetaProfiles) June 22, 2026
– La fonction de recopie d’iPhone sur le Mac (qui n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne) se veut plus stable avec la bêta 2 d’iOS 27 et de macOS 27 Golden Gate.
– L’application Maison peut maintenant mettre à jour l’Apple TV à distance. C’était déjà possible avec le HomePod.
– Les messages RCS dans l’application Messages prennent désormais en charge les réponses intégrées.
– Si vous réagissez à une image envoyée via RCS, elle s’affichera désormais correctement du côté de l’utilisateur avec un smartphone Android au lieu d’afficher « [Votre nom] a aimé une image ».
bcp plus fluide ! je n’est plus de chauffe et de bug écran et affichage clavier sur mon i17 pro max . j’ai aussi l’impression que le vibreur clavier n’est pas le même. bcp de trucs en anglais enfin en français. .
Cet os ne servira à rien à pert de la fluidité.
« Pas dispo en UE »…. « Pas dispo en UE ». Ils nous cassent les c*** en UE!
C’est Apple le problème la pas l’UE. Sur les tel Android les IA sont toute dispo depuis 2 ans déjà.
C’est l’UE le problème car Apple veut éviter un procès.
…du coup iOS27 perd de son intérêt…ça manque de saveur sans l’IA!!
On va tous finir sur Androïd…! Pas moyen d’installer Android sur un iPhone ??