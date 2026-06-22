Apple a proposé aujourd’hui la bêta 2 d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Il y a quelques nouveautés, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 27

– On retrouve désormais « Écrire avec Siri » qui remplace les outils d’écriture d’Apple Intelligence. Cette fonction permet de rédiger du texte à votre place grâce à l’intelligence artificielle. Vous faites une requête et Siri génère le texte pour vous. Cela dépend de Siri AI, donc ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne.

– Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité intitulée « Aperçus » à l’application Cartes. Accessible en appuyant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit, « Aperçus » permet aux utilisateurs d’ajouter différents comptes bancaires afin de suivre leurs dépenses.

– Siri AI se veut bien plus rapide par rapport à la bêta 1.

– La fonctionnalité « Aperçu de la voix expressive » de Siri indique désormais que les options « Rythme » et « Expressivité » seront bientôt disponibles dans la version bêta 2.

In iOS 27 beta 2, the Siri voice settings for Pace and Expressivity are now labeled "Coming soon." pic.twitter.com/Ga98Uspw2L — Beta Profiles (@BetaProfiles) June 22, 2026

– La fonction de recopie d’iPhone sur le Mac (qui n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne) se veut plus stable avec la bêta 2 d’iOS 27 et de macOS 27 Golden Gate.

– L’application Maison peut maintenant mettre à jour l’Apple TV à distance. C’était déjà possible avec le HomePod.

– Les messages RCS dans l’application Messages prennent désormais en charge les réponses intégrées.

– Si vous réagissez à une image envoyée via RCS, elle s’affichera désormais correctement du côté de l’utilisateur avec un smartphone Android au lieu d’afficher « [Votre nom] a aimé une image ».