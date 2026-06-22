La bêta 2 d’iOS 27, disponible maintenant, marque la fin des outils d’écriture lancés avec iOS 18. Apple les remplace par « Écrire avec Siri », une fonction d’édition et de génération de texte pilotée entièrement par des requêtes en langage naturel, profondément intégrée au clavier et à la Dynamic Island. Ce n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne pour le moment, sachant que c’est en lien avec Siri AI.

« Écrire avec Siri » s’invite sur iOS 27

Avant toute frappe, un bouton « Écrire avec Siri » bien visible apparaît dans la barre de suggestions du clavier. Une fois l’écriture commencée, il se réduit discrètement pour se glisser aux côtés des mots prédictifs, restant accessible sans encombrer l’interface. À l’activation, un champ de saisie émerge depuis la Dynamic Island : il ne vous reste plus qu’à faire votre requête pour générer le texte.

L’outil exploite le contexte personnel de l’utilisateur stocké par Siri pour personnaliser la génération ou la réécriture du contenu. Une fois la modification appliquée, un panneau de révision s’affiche en bas de l’écran avec une comparaison visuelle avant/après, une option d’annulation rapide et un bouton « Éditer avec Siri » permettant d’enchaîner des retouches supplémentaires sans quitter la rédaction.

Voici à quoi cela ressemble en vidéo :

This is how the new “Write with Siri” works pic.twitter.com/k9D3vRO6wQ — Ru Chern Chong (@ruchernchong) June 22, 2026

L’ancien espace des outils d’écriture, avec ses styles prédéfinis figés comme « Amical » ou « Professionnel », disparaît complètement. Ces raccourcis lancés avec la première vague d’Apple Intelligence sous iOS 18 répondaient à une logique d’assistance rigide : l’utilisateur choisissait parmi des options prédéterminées, sans pouvoir formuler une intention précise.

« Écrire avec Siri » inverse cette philosophie. Plutôt que de proposer un menu de transformations préconfiguré, Apple mise désormais sur une intelligence artificielle conversationnelle capable d’interpréter des instructions de l’utilisateur.