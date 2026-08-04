Apple va proposer le copier-coller entre iPhone et PC Windows

Aujourd’hui, une application iOS ne peut lire le presse-papiers que si elle est active au premier plan et l’utilisateur doit valider une autorisation à chaque action. Apple travaille à dépasser cette limitation en développant une fonction de copier-coller entre iOS et les PC Windows, en réponse à une demande de Microsoft déposée via le système d’interopérabilité du DMA européen.

Le presse-papiers universel entre iOS et Windows

Microsoft s’est plaint des restrictions actuelles du presse-papiers universel d’Apple et a réclamé un fonctionnement continu, capable de tourner en arrière-plan plutôt que de se limiter aux applications actives. Apple a évalué cette demande (qui a pour identifiant FB22329535) en mars et a présenté un plan de projet le 26 juin, qualifiant cet effort d’ingénierie comme étant significatif.

Voici les trois points mis en avant par Microsoft pour la fonctionnalité :

Copier du texte ou tout autre contenu pris en charge depuis l’iPhone et le coller directement sur le PC Windows, et inversement.

Effectuer des tâches courantes sans avoir à afficher une application au premier plan ni à effectuer des actions répétées pour lancer un transfert.

Profiter de la synchronisation du presse-papiers comme d’une fonctionnalité légère et continue, plutôt que comme d’une opération manuelle dépendante d’une application.

La fonctionnalité s’appuiera sur le mécanisme Accessory Notifications, déjà utilisé par Apple pour la prise en charge des accessoires connectés tiers depuis iOS 26.5, avec une autorisation unique demandée par appareil plutôt qu’à chaque copier-coller. Cette approche rappelle le fonctionnement du presse-papiers universel qui existe déjà entre iOS et macOS, mais l’étendra cette fois à Windows.

Une disponibilité bêta dès l’automne 2027 avec iOS 28

Le calendrier prévoit une disponibilité en bêta à l’automne 2027, avec une sortie publique envisagée début 2028 si cette première étape est respectée. Cela suggère une arrivée avec iOS 28. La portée géographique de ce déploiement reste toutefois incertaine : certaines obligations liées au DMA ont conduit Apple à déployer des fonctionnalités uniquement au sein de l’Union européenne, comme le système d’appairage inspiré des AirPods réservé aux produits tiers, tandis que d’autres, comme le transfert d’eSIM vers Android, ont été appliquées à l’échelle mondiale.

Cette fonction de copier-coller s’ajoute à une liste croissante d’adaptations qu’Apple a dû opérer pour respecter les obligations d’interopérabilité imposées par la régulation européenne. Le choix final entre un déploiement limité à l’Europe ou étendu au reste du monde dépendra probablement des mêmes arbitrages déjà appliqués par Apple à ses précédentes concessions réglementaires.