Apple Pay est désormais disponible aux Philippines

Apple Pay est désormais disponible dans un nouveau pays, à savoir les Philippines. Les Philippins peuvent ainsi payer avec leur iPhone ou Apple Watch chez les commerçants.

Apple Pay s’invite aux Philippines

Au départ, Apple Pay aux Philippines est compatible avec les cartes bancaires venant des banques UnionBank, GoTyme Bank, Metrobank et Chinabank. Selon les banques, les cartes de débit immédiat et de débit différé sont acceptées, là où d’autres acceptent seulement les cartes de débit différé. Il y a aussi le cas de GoTyme Bank qui propose seulement Apple Pay avec les cartes Visa, là où les autres supportent Visa et Mastercard.

Pour configurer Apple Pay, il suffit d’ouvrir l’application Cartes sur son iPhone. Il faut ensuite appuyer sur le signe « + » et sélectionner « Carte bancaire ». À partir de là, il faut suivre les instructions à l’écran. La dernière étape consiste à confirmer l’ajout de la carte au niveau d’Apple Pay. Cela passe généralement par un SMS de confirmation.

Plus de 100 pays et régions proposent à ce jour le support d’Apple Pay. Tout a commencé en 2014 avec les États-Unis. En France, la disponibilité fut une réalité en juillet 2016. Nous avons de la « chance » pour le coup, puisque la quasi-totalité des banques françaises supportent le service de paiement. Tous les pays ne peuvent pas en dire autant. En réalité, c’est même compliqué en France du côté de Google Pay où seulement quelques banques sont éligibles.