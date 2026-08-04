Apple a brièvement retiré Telegram de l’App Store pour de la pédopornographie

Pendant plusieurs heures, l’application Telegram pour iPhone n’était plus disponible au téléchargement sur l’App Store. La raison était un mystère, mais Apple a finalement rétabli l’application et a justifié le retrait.

Du contenu pédopornographique sur Telegram

Dans un communiqué, Apple indique:

Nous avons brièvement retiré Telegram de l’App Store après que notre analyse a mis en évidence la présence de contenus enfreignant nos directives strictes interdisant les contenus à caractère pédopornographique. L’application a ensuite été rétablie après que le développeur a rapidement supprimé ces contenus et a banni l’utilisateur qui les avait publiés.

Telegram a également réagi par le biais d’un message sur X (ex-Twitter) : « les rumeurs de ma mort sont grandement exagérées ». C’est un clin d’œil à une citation de Steve Jobs remontant à septembre 2008 qui avait fait parler à l’époque.

Au départ, ni Apple ni Telegram n’avaient pris la parole. Plusieurs utilisateurs avaient remarqué que la recherche Telegram ne menait à rien sur l’App Store. Aussi, le lien direct vers la fiche de l’application confirmait l’indisponibilité. Du côté d’Android, l’application était toujours disponible au téléchargement sur le Google Play Store.

Déjà des retraits dans le passé

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois qu’Apple retire l’application Telegram de l’App Store. Un retrait avait lieu en février 2018, avec Apple qui évoquait la présence de contenus inappropriés. La messagerie avait alors mis en place des protections supplémentaires pour que l’application puisse faire son retour.

En 2023, la messagerie avait été bannie au Brésil et retirée de l’App Store. En 2024, le retrait de l’application a eu lieu sur l’App Store en Chine, à l’instar de WhatsApp, Threads et Signal. Cela faisait suite à une demande du régulateur chinois pour Internet. Il se trouve que le blocage est toujours d’actualité en 2026.