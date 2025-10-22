Apple a retiré de l’App Store deux applications de rencontres controversées, Tea et TeaOnHer, à la suite de manquements. Cette décision sanctionne un modèle basé sur le partage d’informations personnelles sans modération adéquate. Les applications restent cependant disponibles sur le Play Store d’Android.

De multiples violations des règles de l’App Store

Apple a confirmé à TechCrunch avoir supprimé les applications en raison de leur incapacité à respecter ses exigences en matière de modération de contenu et de protection de la vie privée des utilisateurs. La firme a spécifiquement cité des violations de plusieurs règles en lien avec l’App Store. Parmi elles, la règle 1.2 qui impose aux applications avec du contenu généré par les utilisateurs d’offrir des outils de signalement et de suppression de contenu répréhensible.

La règle 5.1.2, interdisant l’utilisation ou le partage de données personnelles sans permission, a également été enfreinte. Enfin, Apple a invoqué la règle 5.6 de son code de conduite des développeurs qui considère un nombre excessif de plaintes de clients et d’avis négatifs comme une violation. L’entreprise a précisé avoir communiqué ces problèmes aux développeurs, mais que ces derniers n’ont pris aucune mesure corrective.

Un concept d’avis de rencontres qui a mal tourné

Lancée discrètement en 2023 avant de devenir virale en 2025 aux États-Unis, l’application Tea se présentait comme un outil de sécurité pour les femmes. Elle les encourageait à partager des informations détaillées sur les hommes rencontrés, notamment via des applications de rencontres. Cela incluait leurs informations personnelles, des avis et des évaluations qualifiées de « green flag » (positif) ou « red flag » (négatif).

Ce concept a rapidement suscité la controverse. De nombreux hommes ont dénoncé une invasion de leur vie privée et se sont interrogés sur le caractère potentiellement diffamatoire de ces partages d’informations. Face à ces critiques, une application rivale, TeaOnHer, a été lancée pour permettre aux hommes de faire de même avec les femmes.

Des failles de sécurité et un succès économique

Les problèmes ne se sont pas limités à la controverse. Durant l’été, l’application Tea a été victime d’une importante faille de sécurité. Des pirates ont eu accès à 72 000 images, dont 3 000 selfies et photos de pièces d’identité fournies pour la vérification des comptes. L’application TeaOnHer a également été touchée par des problèmes de sécurité qui ont exposé les informations personnelles de ses utilisateurs.

Malgré ces déboires, le succès était au rendez-vous. Avant son retrait, Tea avait cumulé 6,1 millions de téléchargements et généré 5 millions de dollars de recettes bruts. De son côté, TeaOnHer avait atteint 2,2 millions de téléchargements.