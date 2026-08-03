iPhone Ultra pliable : pas de délai, les problèmes de production sont résolus

Rendez-vous en septembre pour la présentation de l’iPhone Ultra pliable par Apple. Le leaker Fixed Focus Digital affirme sur Weibo qu’il n’y a pas de délai et que les problèmes de production sont résolus.

L’annonce de l’iPhone Ultra pour septembre

Le leaker Fixed Focus Digital affirme qu’il n’y a jamais eu de retard sur le développement de l’iPhone Ultra, contrairement à certaines rumeurs qui avaient circulé ces derniers mois. Apple prévoit toujours de dévoiler son premier smartphone pliable en septembre, selon ce calendrier resté stable depuis le début de l’année.

Les difficultés de production rencontrées lors du passage d’un lot de test à la production en volume ont été surmontées sans nécessiter un changement de design majeur du téléphone. Le design final correspondrait ainsi exactement aux plans établis au début de l’année, contredisant des rumeurs contradictoires qui évoquaient un problème de charnière suffisamment grave pour justifier une refonte complète.

Cette version des faits n’exclut pas un léger décalage entre l’annonce et la disponibilité effective. Apple devrait présenter l’iPhone Ultra en septembre, mais la commercialisation pourrait se faire quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ce scénario rappelle l’iPhone X, dont l’annonce avait eu lieu en septembre 2017, mais il avait fallu attendre novembre pour réellement l’acheter.

Cette stabilité du calendrier, si elle se confirme, marquerait un signal positif pour Apple après plusieurs mois d’incertitude sur la fiabilité de la charnière du pliable. Les fournisseurs impliqués dans la chaîne de production n’auraient reçu aucune indication de retard significatif, ce qui renforce la crédibilité d’un lancement dans les délais initialement fixés par le fabricant.

Pour rappel, l’iPhone Ultra devrait adopter un format passeport, à l’instar du Galaxy Z Fold 8 que Samsung a annoncé il y a peu.