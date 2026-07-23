Alors que plusieurs rumeurs affirmaient que la production de masse de l’iPhone Ultra pliable était déjà bien engagée sans aucun retard prévu, Digitimes vient contredire ce constat. Le calendrier de lancement du smartphone resterait en réalité toujours indécis, freiné par des difficultés techniques persistantes.

Des problèmes sur la charnière et l’écran

Les tests de validation de la charnière et de la durabilité de l’écran constitueraient les deux principaux points de blocage de l’iPhone Ultra, susceptibles d’entraîner un retard d’un à deux mois sur le calendrier de sortie. Foxconn, désigné comme partenaire principal pour piloter la phase de lancement d’un nouveau produit (NPI) jusqu’à la production de masse, en serait toujours à des ajustements finaux plutôt qu’à une fabrication pleinement stabilisée.

Ce constat s’inscrit pourtant en décalage avec plusieurs indices récents qui suggéraient une trajectoire plus favorable. Foxconn avait entamé une production d’essai en avril, ce qui avait conduit Apple à relever ses commandes à environ 10 millions d’exemplaires après la résolution apparente des problèmes de charnière et de circuit imprimé. Des rumeurs plus récentes affirmaient même que l’appareil était déjà en production de masse sans aucun retard envisagé.

La présentation de l’iPhone Ultra serait bien en septembre

Malgré ces incertitudes de production, l’iPhone Ultra devrait être présenté en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro, lors d’une keynote d’Apple. Le précédent de l’iPhone X, annoncé en septembre 2017 mais commercialisé seulement en novembre, illustre qu’Apple peut présenter un produit avant qu’il ne soit réellement disponible à l’achat.

Sur le plan technique, l’iPhone pliable adopterait un format de type livre, avec un écran interne d’environ 7,7 à 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, pour une épaisseur d’environ 4,5 mm une fois déplié. Son prix de départ devrait dépasser les 2 000 dollars, confirmant son positionnement comme l’un des appareils les plus onéreux jamais proposés par Apple.

Pas plus tard qu’hier, Samsung a annoncé le Galaxy Z Fold 8, un smartphone pliable au design rappelant un passeport. Il se trouve que l’iPhone Ultra devrait justement adopter ce format.