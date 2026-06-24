Apple tiendra toujours son calendrier pour annoncer en septembre l’iPhone Ultra, son premier smartphone pliable. La production de masse doit débuter à la fin juillet selon The Elec, malgré des difficultés techniques récentes autour de la charnière.

Une production à la fin juillet pour l’iPhone Ultra

L’iPhone Ultra doit arriver aux côtés des iPhone 18 Pro, avec une promesse claire : entrer tard sur le marché des pliables, mais avec un niveau de finition jugé suffisant par Apple. Cette prudence explique l’attention portée à la durabilité et à l’assemblage, deux points sur lesquels plusieurs concurrents ont longtemps trébuché.

Les principaux obstacles concernaient la charnière imprimée en 3D fournie par le taïwanais Shin Zu Shing et l’américain Amphenol. Lors des tests de durabilité, Apple a dû corriger de légers bruits au pliage ainsi que des tolérances d’assemblage trop larges.

Ces défauts auraient désormais été résolus, ce qui permettrait de préserver l’objectif d’une fabrication de masse dès la fin de juillet. Ce passage est décisif pour Apple car il conditionne la capacité à tenir une présentation en septembre sans glissement de calendrier de dernière minute.

L’autre pièce maîtresse vient de Samsung, chargé de fournir l’écran OLED principal. Apple miserait sur une technologie CoE (Color Filter on Encapsulation) qui supprime le polariseur traditionnel, réduisant l’épaisseur de la dalle et améliorant la transmission lumineuse. Cela permet d’avoir une dalle plus fine, plus légère et moins énergivore.

En route vers un prix de 2 000 dollars au minimum

Sur le plan matériel, l’iPhone Ultra adoptera un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. Le positionnement serait clairement ultra-premium, avec un prix estimé autour de 2 000 dollars, soit bien au-dessus de la gamme classique des iPhone.

Apple prépare aussi une fiche technique très spécifique pour ce premier modèle pliable. L’appareil embarquerait une puce A20, un modem C2, deux caméras arrière et un bouton d’alimentation intégrant Touch ID qui remplacera Face ID sur cette génération.

Il faudra voir maintenant quand aura lieu la commercialisation. Tous les indices suggèrent une présentation de l’iPhone Ultra en septembre. Mais la commercialisation pourrait se faire plus tard. Ce scénario est déjà arrivé dans le passé, notamment avec l’iPhone X. Apple l’avait annoncé en septembre 2017, mais la commercialisation avait eu lieu en novembre.