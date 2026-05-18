Le futur iPhone pliable d’Apple n’aurait pas encore passé l’étape la plus délicate de son développement : survivre à des milliers d’ouvertures et de fermetures sans broncher. La production d’essai de l’iPhone Ultra se heurterait à un défaut de fiabilité de la charnière, incapable pour l’instant de satisfaire durablement les standards qualité d’Apple, selon le leaker Instant Digital sur Weibo.

Sur un appareil pliable, la charnière n’est pas un simple détail d’assemblage : elle décide à la fois de la solidité du produit, de sa sensation en main et d’une partie de la tenue de l’écran dans le temps. Si cette pièce fatigue trop vite, Apple peut difficilement se permettre d’avancer comme si de rien n’était.

Le problème ici concerne des usages répétés et intensifs, avec des cycles prolongés d’ouverture et de fermeture. En clair, le prototype tiendrait encore mal la distance là où Apple exige une marge de sécurité quasi irréprochable.

Ce niveau d’exigence explique aussi pourquoi Apple s’intéresse depuis longtemps au métal liquide pour cette zone critique. Ce matériau amorphe, parfois présenté comme du verre métallique, est plus résistant à la déformation que des métaux classiques et plus endurant qu’un alliage de titane, ce qui en ferait un candidat logique pour un mécanisme aussi sollicité. Apple ne l’a pourtant utilisé jusque-là que sur de très petites pièces (dont le tiroir pour la carte SIM des iPhone). Avec l’iPhone Ultra pliable, il entrerait pour la première fois dans une fonction vraiment centrale.

Apple semble tolérer un pli minimal sur l’iPhone Ultra

L’autre grand sujet du dossier reste évidemment le pli visible à l’écran. Là-dessus, Apple aurait adopté une approche plus pratique : accepter qu’un pli existe, tant qu’il reste visuellement imperceptible dans l’usage normal et qu’il ne se dégrade pas avec le temps.

Les fuites décrivent justement un travail très poussé pour contenir ce défaut. Le projet viserait une profondeur de pli inférieure à 0,15 mm et un angle inférieur à 2,5 degrés, avec des solutions comme un verre ultra-fin à double couche pour mieux répartir la contrainte mécanique, ainsi qu’un meilleur contrôle de l’adhésif transparent entre les couches de l’écran.

Autrement dit, Apple ne chercherait pas forcément un écran littéralement parfait au microscope. Le fabricant chercherait surtout un résultat qui reste propre à l’œil, durable dans le temps et cohérent avec l’image premium qu’il voudra vendre sur un produit de ce type.

Toujours une annonce en septembre

La bonne nouvelle, s’il faut en trouver une, c’est que ce problème de charnière ne signerait pas encore un report majeur. L’iPhone Ultra accuserait toujours un léger retard industriel, de l’ordre d’un à deux mois, mais une présentation à l’automne 2026 resterait d’actualité, avec un démarrage de la production de masse attendu en juillet.

Le scénario qui se dessine est donc assez classique pour un premier iPhone pliable : annonce par Apple en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro, puis disponibilité qui pourrait ne pas être immédiate pour tout le monde, certains échos évoquant même une commercialisation en décembre.

Ce qui ressort aussi des dernières indiscrétions, c’est la manière dont Apple semble penser l’objet. Malgré un format plus grand, l’appareil se rapprocherait davantage d’un iPhone qui se déplie que d’un petit iPad repliable selon Instant Digital. C’est sans doute pour cela que l’idée d’un support pour l’Apple Pencil paraît moins convaincante à ce stade.