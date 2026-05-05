Apple préparerait une évolution majeure de design pour l’iPhone de 2027, année du vingtième anniversaire du célèbre smartphone. Et si l’on en croit le leaker chinois Instant Digital, la firme de Cupertino testerait toujours un système de boutons à retour haptique destiné à remplacer les commandes mécaniques traditionnelles.

Vers un iPhone presque entièrement en verre

L’objectif serait de renforcer l’illusion d’un appareil sans aucune rupture visuelle, avec un écran qui se prolongerait sur les quatre bords. Ces boutons « solid-state » ne s’enfonceraient plus physiquement : ils simuleraient la pression grâce à des vibrations localisées, comme le faisaient déjà certains trackpads Apple.

Le système aurait déjà été testé avec des gants, des mains mouillées, des coques de protection et dans des conditions de température extrêmes. Apple chercherait aussi à maintenir ces commandes actives même lorsque l’iPhone est éteint ou presque déchargé, grâce à un microprocesseur à très basse consommation.

Un vieux projet Apple enfin prêt ?

Face ID et caméra sous l’écran en ligne de mire

Les boutons haptiques ne sont pas une rumeur « nouvelle » : Apple les aurait déjà envisagés pour l’iPhone 15 Pro dans le cadre du projet « Bongo », avant d’abandonner tardivement l’idée. Cette fois, ces boutons pourraient accompagner un redesign beaucoup plus radical de l’iPhone, avec le capteur Face ID sous l’écran, une caméra frontale quasi invisible, une dalle OLED double couche et la recharge sans fil inversée (entre autres…).

Rien n’est encore officiel à ce stade, et certaines caractéristiques évoquées ressemblent davantage à une liste de souhaits qu’à une fiche technique crédible. Il n’en reste pas moins que les cas de l’iPhone 4 puis de l’iPhone X incitent à un certain optimisme : lorsqu’Apple a vraiment décidé de casser le moule, le résultat est très rarement décevant.