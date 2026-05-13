Le partage de fichier entre un iPhone et un smartphone Android va devenir encore plus simple, avec Google annonçant proposer AirDrop à davantage d’appareils. Le groupe présente aussi une solution basée sur un QR Code.

AirDrop pour davantage de smartphones Android

Les smartphones Pixel ont été les premiers à supporter AirDrop pour partager sans fil des fichiers avec les iPhone, iPad et Mac. AirDrop est le système de partage d’Apple, mais Google a pourtant réussi à le proposer sur Android. D’autres smartphones, notamment de Samsung, ont pu en profiter depuis. Et maintenant, Google annonce que des modèles d’Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi et Honor y auront le droit dans le courant de l’année.

Sur Android, AirDrop passe par Quick Share. Mais que se passe-t-il pour les appareils qui ne sont pas compatibles ? Google dit que les utilisateurs peuvent à présent utiliser Quick Share sur n’importe quel téléphone Android pour générer un QR Code. Celui-ci permet de partager instantanément des fichiers avec des iPhone et iPad via le cloud. Cette fonctionnalité commence à être déployée sur tous les téléphones Android dès aujourd’hui et sera pleinement disponible d’ici un mois. De plus, Google fait savoir qu’il intégrera également Quick Share à certaines applications, notamment WhatsApp.

Dans la foulée, Google dit avoir travaillé avec Apple pour faciliter le transfert de données d’un iPhone vers un smartphone Android pour ceux qui aimeraient changer de téléphone. Vos mots de passe, vos photos, vos messages, vos applications, vos contacts et même la disposition de votre écran d’accueil peuvent être transférés sans fil de votre iPhone vers votre nouvel appareil Android. Ce processus prend également en charge le transfert d’eSIM. Cela est en réalité en place depuis iOS 26.3.