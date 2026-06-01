Apple TV et la Major League Soccer (MLS) ont utilisé 15 modèles d’iPhone 17 Pro pour filmer intégralement le match de football entre les Galaxy de Los Angeles et les Dynamo de Houston le 23 mai. L’opération marque une première pour un grand événement sportif professionnel, avec un résultat qui mêle une innovation de tournage et du matériel de diffusion très éloigné d’un usage classique.

L’iPhone 17 Pro a servi pour filmer un match de football

Apple avait présenté cette retransmission comme le premier grand match professionnel capté entièrement sur iPhone dans le cadre d’un partenariat avec la MLS. La démonstration visait à montrer qu’un smartphone pouvait assurer une diffusion en direct tout en rapprochant les spectateurs de l’action grâce à un format beaucoup plus compact que celui des caméras de télévision habituelles.

Le dispositif employé sur le terrain nuance toutefois fortement cette promesse. Selon CNET, 15 modèles d’iPhone 17 Pro ont bien été mobilisés, mais sept d’entre eux étaient associés à des objectifs box Fujinon Duvo 25-1000 Cinema facturés 265 000 dollars pièce. L’ensemble représente près de 2 millions de dollars rien qu’en objectifs box, un niveau d’équipement qui éloigne cette expérience d’une démonstration fondée sur le seul téléphone.

La partie la plus convaincante du système se trouvait ailleurs. La MLS explique que huit iPhone 17 Pro filmaient avec leurs capteurs intégrés et que ce sont eux qui ont apporté le plus de valeur au dispositif. Leur taille a permis d’installer des caméras derrière les buts et au plus près des bancs, dans des zones trop étroites pour des configurations classiques.

Seth Bacon, vice-président exécutif chargé des médias de la MLS, a expliqué que la production disposait de deux ou trois caméras de plus que lors de précédents matchs. Il a surtout insisté sur la liberté de placement obtenue au bord du terrain. Il a déclaré que « ces caméras près du banc que vous avez vues, nous ne pouvons généralement pas placer des caméras aussi près. D’habitude, nous filmons de l’autre côté du terrain pour obtenir des plans de réaction ».

Cela nécessite encore du matériel supplémentaire

Cette compacité ouvre donc de nouvelles images pour la retransmission en direct. Seth Bacon a ajouté que « le côté compact de de l’iPhone et la possibilité de le placer exactement là représentent pour nous une avancée majeure ». La valeur du dispositif tient ainsi à la multiplication d’angles auparavant difficiles à obtenir dans un cadre de production sportive en direct.

L’expérience conserve pourtant plusieurs limites. La MLS n’exploite pas encore les micros des iPhone placés près des joueurs et des entraîneurs, potentiellement en raison du risque de propos trop crus pendant les moments tendus. Cette première diffusion montre donc qu’un match de football professionnel tourné à l’iPhone repose encore sur une infrastructure de production très encadrée.