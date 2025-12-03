Le match de championnat de la Major League Soccer (MLS) entre l’Inter Miami et les Whitecaps de Vancouver intégrera des images tournées avec quatre iPhone 17 Pro. Apple avait déjà testé cette approche lors de deux retransmissions de Friday Night Baseball et voilà maintenant que cela concerne le football.

Des iPhone 17 Pro va filmer un match de la MLS

La MLS annonce pour ce match de football son dispositif de captation le plus ambitieux à ce jour. Plus de 30 caméras couvriront la rencontre, avec un éventail d’angles élargi pour les spectateurs. Le dispositif comprend des caméras robotiques derrière les buts, une caméra portée par l’arbitre, des caméras dédiées aux entraîneurs et à certains joueurs, ainsi qu’une couverture par drones.

Les quatre iPhone 17 Pro s’insèrent dans cet arsenal comme des caméras à part entière. La ligue explique à Sports Business Journal qu’un angle clé reposera entièrement sur l’un de ces smartphones. Seth Bacon, un responsable de la MLS, précise que l’usage le plus ambitieux consistera à employer un iPhone comme caméra de haute position au niveau du but : « Chaque fois que vous verrez un plan regardant le terrain depuis un angle élevé derrière le but, il sera entièrement tourné avec un iPhone ».

Cette expérimentation s’inscrit dans la campagne marketing d’Apple Shot on iPhone qui vise à démontrer la capacité des smartphones de la marque à produire des images de qualité professionnelle. Pendant la diffusion, un petit logo à l’écran indiquera les séquences capturées à l’iPhone afin de les distinguer clairement du reste du flux.

Une diffusion en streaming sur Apple TV

Seth Bacon présente cette initiative comme un des bénéfices directs du partenariat avec Apple. « La possibilité pour nous d’intégrer cela et de maintenir le même niveau d’intégrité et de qualité des images témoigne vraiment du partenariat que nous avons avec Apple », a-t-il indiqué. Il ajoute : « En étant associé à la plus grande entreprise technologique du monde, vous avez la possibilité d’innover et d’essayer de nouvelles choses ».

La ligue met en avant la confiance qu’elle accorde à la qualité des images produites par ces iPhone 17 Pro, en leur confiant un rôle central sur un angle stratégique. Le téléspectateur pourra ainsi juger en direct du rendu de ces plans mobiles et rapprochés par rapport aux caméras traditionnelles.

Le match sera diffusé gratuitement en streaming sur Apple TV. Les fans disposeront donc d’un accès simplifié à ce match de foot. La rencontre débutera à 20h30.