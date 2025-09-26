Pour la première fois dans l’histoire des retransmissions sportives professionnelles, des iPhone seront utilisés pour filmer l’action en direct. Cette nouveauté aura lieu ce soir lors du match du Friday Night Baseball sur Apple TV+, démontrant la capacité de l’iPhone 17 Pro à s’intégrer dans un environnement de production exigeant.

Un dispositif professionnel avec des iPhone 17 Pro

Pour cette première, quatre iPhone 17 Pro seront déployés à des points stratégiques du stade Fenway Park à Boston. Ils offriront des angles de vue uniques, notamment depuis l’abri de l’équipe des Red Sox de Boston et au sommet de l’emblématique mur « monstre vert » (Green Monster). L’un des appareils sera même monté sur un support mobile sans fil pour suivre l’action de plus près.

Loin d’être un simple gadget, ce dispositif a été testé en secret ces derniers mois et s’appuie sur des équipements professionnels accessibles, comme l’application Blackmagic Camera. Le réalisateur du match pourra à tout moment basculer sur les flux des iPhone et en contrôler à distance l’exposition, la balance des blancs ou le zoom. Pour prouver leur fiabilité, les quatre téléphones resteront allumés et prêts à diffuser pendant toute la durée de la rencontre.

Une nouvelle étape dans la retransmission sportive

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat continu entre Apple et la Ligue majeure de baseball (MLB), qui vise à enrichir l’expérience visuelle des spectateurs. Elle s’ajoute à d’autres améliorations de production déjà en place, telles que les plans par drone ou les caméras embarquées sur les casques des joueurs. L’utilisation de l’iPhone en complément des caméras de diffusion traditionnelles marque une nouvelle étape dans cette quête d’innovation.

Le match opposant les Tigers de Détroit aux Red Sox de Boston débutera à 19h10 sur place, soit 1h10 du matin en France. Les abonnés d’Apple TV+ pourront le regarder sans frais supplémentaires. Il s’agit du dernier duo de matchs de la saison 2025. Pour ne rien manquer, les spectateurs pourront repérer les séquences filmées par les smartphones grâce à un bandeau « Shot on iPhone » qui s’affichera à l’écran.