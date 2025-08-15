Apple et NBC sont les finalistes pour décrocher les droits de diffusion du lot Sunday Night Baseball de la Major League Baseball (MLB), et potentiellement des matchs de Wild Card en post-saison, comme le révèle The Atlantic. Netflix et ESPN restent en négociations pour diffuser le baseball.

Une opportunité pour Apple

ESPN détenait les droits du Sunday Night Baseball jusqu’en 2028, dans le cadre d’un contrat de 550 millions de dollars par an, incluant 30 matchs de saison régulière, le Home Run Derby et les séries Wild Card. Cependant, ESPN et la MLB ont mutuellement mis fin à cet accord en février, libérant les droits après la saison 2025.

Apple, déjà diffuseur des matchs Friday Night Baseball sur Apple TV+ pour 85 millions de dollars par an jusqu’en 2028, se positionne pour récupérer les trois saisons restantes (2026-2028), en concurrence avec NBCU. ESPN, de son côté, explore un nouveau lot de matchs en semaine et des droits locaux pour cinq équipes MLB. Netflix, quant à lui, est en pole position pour le Home Run Derby.

La MLB envisage de scinder les droits de Sunday Night Baseball et des séries Wild Card, ce qui pourrait permettre à Apple de décrocher les matchs de post-saison, tandis que NBC se concentrerait sur les dimanches soirs. NBC, via sa plateforme Peacock, voit dans Sunday Night Baseball une opportunité de compléter son calendrier sportif, après Sunday Night Football et Sunday Night Basketball.

Apple, avec ses doubles affiches du vendredi, renforcerait son offre en ajoutant les dimanches, créant une couverture de week-end robuste. Cependant, la MLB pourrait attribuer les droits à plusieurs diffuseurs, ESPN négociant également un lot de matchs en semaine et des droits numériques comme MLB.tv.

Une stratégie ambitieuse pour Apple TV+

Apple intensifie ses investissements dans le sport en streaming, après avoir sécurisé les droits de la Major League Soccer (MLS Season Pass) et avoir tenté, sans succès, d’obtenir ceux de la NFL (Sunday Ticket) et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025.

Apple est considéré comme le principal diffuseur en lice, bien que son offre soit probablement inférieure aux 550 millions de dollars annuels d’ESPN. Un accord avec la MLB renforcerait la position d’Apple TV+ avant 2028, date à laquelle tous les droits médiatiques du baseball expireront, ouvrant la voie à un lot national et régional unifié. Apple pourrait alors viser un équivalent du MLS Season Pass, mais la popularité du baseball aux États-Unis rend cette ambition incertaine.