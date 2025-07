Dans une interview accordée à CNBC, Rob Manfred, le commissaire de la Ligue majeure de baseball (MLB), a confirmé qu’Apple, NBC et ESPN ont chacun déposé une offre pour obtenir les droits de diffusion du Sunday Night Baseball de 2026 à 2028.

Un nouveau diffuseur pour le baseball le dimanche

Rob Manfred a indiqué que la MLB désignera un ou plusieurs détenteurs de droits d’ici la fin du mois. Il est possible que les droits soient partagés entre deux partenaires. Cette annonce intervient alors que le contrat actuel, d’une valeur de 550 millions de dollars, qui liait ESPN à la MLB jusqu’en 2028, a été résilié d’un commun accord plus tôt cette année. Résultat : ESPN ne détient plus les droits que jusqu’à la fin de la saison 2025.

Malgré ce retrait, la chaîne sportive américaine n’abandonne pas le terrain. Elle cherche désormais à renégocier un nouveau contrat pour continuer à diffuser le rendez-vous dominical du baseball. Elle fait ainsi face à deux sérieux concurrents, à savoir Apple et NBC.

Apple renforce sa présence dans le sport

Apple TV+ diffuse déjà les matchs du vendredi (Friday Night Baseball) et l’entreprise entend désormais étendre son catalogue avec les matchs du dimanche soir. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer sa présence dans le sport en streaming. En parallèle, Apple serait également en bonne position pour acquérir les droits de la Formule 1 aux États-Unis.

À plus long terme, la MLB prévoit de regrouper l’ensemble de ses droits régionaux et nationaux dans un lot unifié à partir de 2029. Ce modèle, inspiré de l’abonnement MLS Season Pass déjà proposé via l’application Apple TV pour voir les matchs de football concernant la ligue nord-américaine, pourrait fortement intéresser Apple. Mais la complexité et l’ampleur du marché MLB (qui est bien plus vaste que celui de la Major League Soccer/MLS) laissent encore planer des incertitudes sur un partenariat exclusif.

Il faut savoir qu’Apple n’en est pas à son premier coup d’essai. L’entreprise avait déjà tenté sans succès de décrocher les droits du Sunday Ticket de la NFL (football américain) ainsi que ceux de la Coupe du Monde des clubs 2025. Elle persiste toutefois dans sa stratégie d’acquisition de contenus sportifs.