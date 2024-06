Apple ne sera visiblement pas le diffuseur de la Coupe du monde des clubs 2025. Les négociations avec la FIFA, entamées il y a quelques mois, stagnent selon les informations de Bloomberg.

En avril, le New York Times révélait qu’Apple négociait avec la FIFA pour être l’unique diffuseur de la Coupe du monde des clubs. La FIFA espérait initialement obtenir 4 milliards de dollars pour les droits télévisuels mondiaux du tournoi, mais le chiffre réel était bien en deçà de cet objectif. En effet, on était plus proche de 1 milliard de dollars.

Mais la situation a évolué depuis. La FIFA envisage maintenant de vendre les droits du tournoi à des diffuseurs régionaux. Il faut comprendre par là que la compétition devrait être diffusée sur différentes chaînes de télévision.

L’exclusivité d’Apple est considérée comme un obstacle pour attirer les sponsors, qui s’inquiètent de la portée du tournoi s’il n’était accessible que derrière un accès payant via l’application Apple TV.

La Coupe du monde des clubs de la FIFA concerne les clubs du football masculin. Outre le club champion du pays hôte (les États-Unis pour l’édition 2025) du tournoi, les clubs champions continentaux des six confédérations de football participent à la compétition. Il s’agit des vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA, de la Ligue des champions de la CAF, de la Ligue des champions de l’AFC, de la Ligue des champions de la CONCACAF, de la Ligue des champions de l’OFC et de la Copa Libertadores.

Il y aura 32 équipes. Une seule équipe française est présente : le Paris Saint-Germain.