Apple a confirmé l’information en publiant un communiqué de presse quelques heures après la publication de l’article ci-dessous.

[Article original] Dès la saison 2026, il ne sera plus nécessaire de souscrire au MLS Season Pass pour regarder le championnat de football nord-américain : un simple abonnement à Apple TV suffira.. Selon ESPN, Apple et la Major League Soccer (MLS) ont décidé d’intégrer l’intégralité des matchs dans l’abonnement du service de streaming.

La fin du MLS Season Pass

Après trois saisons, le modèle du Season Pass, une offre payante supplémentaire (13,99 €/mois ou 89 €/an) au sein d’Apple TV, prendra donc fin après la saison 2025. Dès 2026, tous les abonnés au service de streaming Apple TV pourront accéder sans surcoût à la totalité des matchs de football de la saison régulière de la compétition nord-américaine, aux playoffs, ainsi qu’aux différentes coupes (Leagues Cup, Campeones Cup).

Cette décision n’est pas une surprise totale, mais la conclusion logique de tests menés à grande échelle. En 2025, la MLS et Apple avaient déjà rendu les playoffs et plus de 200 matchs de saison régulière accessibles à tous les abonnés. Le résultat a été une augmentation significative de l’audience, validant l’idée que la MLS pouvait servir de puissant produit d’appel pour la plateforme.

Don Garber, le commissaire de la ligue, avait d’ailleurs laissé entendre en octobre qu’une réévaluation de la distribution aurait lieu avec Apple, déclarant qu’il fallait « prendre du recul […] et déterminer quelle sera la future distribution »

De plus en plus de sport sur Apple TV

En intégrant la MLS à son offre de base, Apple ancre un peu plus le sport au cœur de sa stratégie pour Apple TV. Le football rejoint ainsi un portefeuille de droits sportifs déjà inclus dans l’abonnement, comme le Friday Night Baseball de la MLB et, surtout, la Formule 1, dont Apple TV deviendra le diffuseur exclusif aux États-Unis pour cinq ans à partir de 2026.

Là où certains concurrents multiplient les options payantes, Apple semble faire le pari inverse : consolider ses droits sportifs majeurs pour construire une offre de base compétitive et justifier son abonnement. La fin du MLS Season Pass est donc moins une promotion qu’un repositionnement stratégique, transformant le championnat de football nord-américain en un argument de poids pour recruter et fidéliser des abonnés dans la bataille acharnée du streaming.