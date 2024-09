Apple fait vraiment tout pour donner un avant-goût de son abonnement MLS : alors que la saison régulière de la Major League Soccer (MLS) approche de sa fin en octobre, Apple a réduit le prix du MLS Season Pass à 9,99 euros pour le reste de l’année 2024, soit son prix le plus bas jamais affiché. Les abonnés à Apple TV+ peuvent même accéder gratuitement au MLS Season Pass jusqu’à la fin de la saison… qui se terminera le 19 octobre prochain. Ce libre-accès concerne tous les matchs restants du championnat ainsi que les séries éliminatoires. Ceux qui ne seraient pas convaincus après cette longue période d’essai devront bien penser à annuler leur abonnement avant le début de la prochaine saison, afin bien sûr d’éviter d’être facturés au prix d’un abonnement standard.

Cette offre spéciale est bien sûr disponible sur la longue liste d’appareils accueillant l’app Apple TV (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick, Roku, etc.). Au dernier pointage (réalisé il y a plus d’un an tout de même), plus d’un million de personnes étaient abonnées au forfait saisonnier de la MLS.