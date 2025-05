C’est plutôt inattendu : le jeu de foot EA Sports FC Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) dispose désormais d’une fonction de streaming en direct-live de matchs de la Major League Soccer (MLS), et ce grâce à un nouveau partenariat avec Apple. À partir du samedi 10 mai, les joueurs pourront regarder en direct les matchs opposant LA Galaxy aux New York Red Bulls, ainsi qu’Atlanta United à Philadelphia Union, via la fonction FC Mobile TV (FCM TV) intégrée au jeu. L’accès se fait par le menu « Extra Time », disponible une fois que le joueur a atteint le niveau de compte 4. Cette fonctionnalité est limitée aux régions prenant en charge l’Apple TV MLS Season Pass (y comrpis la France donc), à l’exception notable de pays comme la Chine, le Japon et la Russie.

En plus de l’accès aux matchs en direct, les utilisateurs éligibles peuvent bénéficier d’un mois d’essai gratuit au MLS Season Pass sur Apple TV s’ils s’abonnent entre le 6 et le 18 mai. Pour profiter de cette offre, les joueurs ne doivent pas être déjà abonnés et doivent posséder un identifiant Apple standard (non enfant). Pour rappel, le pass donne accès à tous les matchs de la MLS, y compris les séries éliminatoires et la Leagues Cup, et peut être visionné sur divers appareils. FC Mobile permet également aux joueurs de revivre ces matchs via son mode Football Centre, combinant visionnage et gameplay interactif. Cette initiative illustre une tendance croissante à intégrer le divertissement en direct dans les plateformes de jeu mobile.