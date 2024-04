Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Apple Sports pour prendre en charge les playoffs — séries éliminatoires — de la NBA (basketball) et de la NHL (hockey sur glace).

« C’est l’heure des séries éliminatoires de la NBA et de la NHL ! Suivez chaque match avec des détails supplémentaires sur chaque série et plus encore », indique Apple dans ses notes sur l’App Store.

Cette mise à jour tombe à pic puisque les premières séries éliminatoires de la NBA et de la NHL débuteront le 20 avril. Les détails supplémentaires seront donc probablement visibles à ce moment-là. Certaines informations, comme les matchs des séries éliminatoires et le classement des conférences, étaient déjà disponibles dans la version précédente de l’application.

Pour rappel, l’application Apple Sports a vu le jour en février. Comme le nom l’indique, elle se focalise sur le sport. Elle permet aux utilisateurs d’avoir les scores en direct, ainsi que quelques caractéristiques des rencontres. L’utilisateur peut s’il le souhaite suivre ses équipes préférées pour avoir un accès rapide.

Elle propose plusieurs ligues : Ligue 1, MLS, MLB, NBA, WNBA, Premier League, NCAA Basketball, MLB, NCAA et plus encore. Il y a toutefois un problème : sa disponibilité est limitée. En effet, l’application gratuite est pour le moment disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Il n’y a toujours pas de date pour la France ou les autres pays.