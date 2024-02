Une nouvelle application voit le jour, il s’agit d’Apple Sports sur iPhone. Comme le nom l’indique, elle se consacre au monde du sport et plus particulièrement aux scores des rencontres.

Lancement de l’application Apple Sports

Apple explique que l’application affiche les scores, les statistiques et se veut personnalisée pour les utilisateurs. Dans le détail, on retrouve :

Les mises à jour action par action, les cotes de paris, les résultats officiels et bien plus.

Accédez aux pointages qui vous intéressent en suivant vos équipes, championnats et ligues préférés, dont la Ligue 1, MLS, MLB, NBA, WNBA, Premier League, NCAA Basketball et bien d’autres.

Synchronisez facilement vos équipes et ligues préférées à partir d’Apple News et de l’application Apple TV.

Sélectionnez un match pour le visionner sur l’application Apple TV et les applications de streaming connectées.

« Nous avons créé Apple Sports pour donner aux fans de sport ce qu’ils veulent — une application qui offre un accès incroyablement rapide aux résultats et aux statistiques », a déclaré Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services de l’entreprise. « Apple Sports est disponible gratuitement dans l’App Store et permet aux utilisateurs de rester facilement informés sur leurs équipes et championnats préférés ».

L’application Apple Sports est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone. Mais attention : cela concerne pour le moment les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Vous pouvez la télécharger dès maintenant si vous possédez un compte App Store américain, canadien ou britannique. Si vous avez un compte Apple français ou d’un autre pays, ce n’est pas possible pour le moment.

À noter que l’application est traduite en français et en espagnol, en plus d’être disponible en anglais.