L’application Apple Sports se met à jour en version 2.0 avec quelques nouveautés, dont l’affichage des scores en direct sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Cet ajout n’est pas une surprise, sachant qu’Apple l’avait annoncé à la fin août.

Voici ce qu’indique Apple pour la mise à jour 2.0 de son application Apple Sports :

Ne manquez aucun moment des matchs qui vous tiennent le plus à cœur grâce à la fonctionnalité Événements en direct, maintenant dans Apple Sports. Obtenez les scores en direct et les mises à jour des matchs sur l’écran de verrouillage de votre iPhone et sur votre Apple Watch. Nécessite iOS 18 et watchOS 11.