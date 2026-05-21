Apple TV diffusera ce week-end un match de football (MLS) filmé intégralement avec 15 modèles d’iPhone 17 Pro au total, une première pour un grand événement sportif professionnel en direct. La rencontre opposera les équipes Galaxy de Los Angeles au Dynamo de Houston depuis le Dignity Health Sports Park de Carson en Californie, juste avant la pause de la saison régulière liée à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Apple veut faire de ce match une démonstration beaucoup plus ambitieuse qu’un simple usage ponctuel de l’iPhone dans une régie. Les iPhone 17 Pro filmeront l’ensemble de la rencontre, des échauffements aux entrées des joueurs, en passant par des angles installés dans les buts et des prises de vue destinées à mieux restituer l’ambiance du stade. Le fabricant met en avant un avantage clair : conserver une qualité d’image attendue sur une diffusion sportive tout en profitant de positions de caméra plus souples grâce au format compact du smartphone.

Apple TV avait déjà commencé à intégrer l’iPhone dans les retransmissions sportives en septembre 2025 lors d’un match de baseball entre les Red Sox de Boston et les Tigers de Detroit. À cette période, l’iPhone 17 Pro servait surtout à capter certains moments précis du match ainsi que des images cinématographiques à l’intérieur du stade.

Cette première expérimentation avait suffisamment marqué pour qu’un iPhone utilisé pendant cette production rejoigne la collection permanente du Temple de la renommée du baseball. Apple explique ensuite avoir étendu cette approche à d’autres retransmissions, dont la MLS Cup 2025, avant de l’intégrer plus largement à la production régulière du Friday Night Baseball et des matchs de MLS pendant la saison 2026.

Le match sert de vitrine technique pour l’iPhone 17 Pro

Apple insiste sur les qualités matérielles de l’iPhone 17 Pro pour justifier cette montée en puissance. Le smartphone embarque trois capteurs Fusion de 48 mégapixels, qu’Apple présente comme l’équivalent de huit focales dans un format compact, avec en plus des fonctions vidéo professionnelles comme Apple Log 2 utilisées pour cette diffusion.

Autrement dit, le match ne sert pas seulement à montrer un nouveau dispositif de tournage. Il permet aussi à Apple de défendre l’idée que son smartphone peut désormais jouer un rôle central dans une production en direct et plus seulement compléter un dispositif de caméras traditionnel.

Cette diffusion s’inscrit aussi dans la stratégie de contenu sportif de la plateforme. Apple rappelle que les abonnés d’Apple TV dans plus de 100 pays et régions peuvent suivre l’ensemble des matchs de MLS avec une couverture éditoriale, des analyses et des contenus exclusifs.

Le match aura lieu dans la nuit du 23 au 24 mai à 4h30 (heure française). Pour Apple, l’enjeu dépasse largement ce seul match : il s’agit de prouver que l’iPhone peut devenir un outil de diffusion crédible pour des événements sportifs en direct à grande échelle.