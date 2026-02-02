L’iPhone n’en finit plus d’étendre ses fonctionnalités. À partir de la saison 2026 du championnat de football brésilien, le Maracanã, l’un des stades les plus emblématiques du monde, adoptera un système de caméras basé sur l’iPhone 17 Pro pour assister les décisions d’arbitrage lors des situations de hors-jeu.

Un dispositif 4K à 100 images par seconde

Le système reposera sur 28 iPhone 17 Pro connectés en permanence à Internet, répartis sur 12 supports installés derrière les cages, le long des lignes de hors-jeu, au centre du terrain et dans les angles du terrain. Chaque appareil enregistrera les actions en 4K à 100 images par seconde, offrant ainsi une précision comparable à celle des équipements professionnels traditionnels.

La Confédération brésilienne de football (CBF) précise que cette technologie s’inscrit dans un dispositif semi-automatisé destiné à améliorer la fiabilité des décisions arbitrales. Genius Sports, déjà impliqué dans des projets similaires en Premier League anglaise, pilote l’implémentation du système au Brésil.

Un déploiement progressif dans les stades

Le système ne sera toutefois pas utilisé immédiatement en compétition. Les arbitres devront suivre une formation spécifique, tandis que d’autres enceintes sportives devront être équipées et testées. Netto Goes, responsable de l’arbitrage à la CBF, souligne que « ces étapes sont indispensables pour garantir une mise en œuvre fiable et cohérente ».

Après avoir séduit la Major League Soccer et plusieurs diffuseurs sportifs, l’iPhone confirme ainsi son statut d’outil de captation professionnelle. Cette initiative pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large des smartphones haut de gamme dans les infrastructures sportives, et participer aussi à une baisse des coûts de ce type d’équipement.