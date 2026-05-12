Apple prépare une refonte complète de Siri pour iOS 27. L’assistant ne sera plus centré sur la seule voix : il deviendra un agent IA toujours actif, capable d’exploiter des données personnelles, d’agir à travers les applications et de dialoguer dans une interface proche des chatbots, révèle Bloomberg.

Une nouvelle interface de Siri sur iOS 27

Ce changement fera de Siri une couche plus centrale de l’iPhone. Apple lui donnera un rôle de recherche, d’exécution et de conversation continue avec une présence directe dans la Dynamic Island et une application dédiée pour retrouver les échanges passés.

L’élément la plus visible passera par la Dynamic Island. Quand l’utilisateur prononcera le mot-clé pour déclencher Siri ou maintiendra le bouton d’alimentation de l’iPhone, une grande animation en forme de pilule apparaîtra en haut au centre de l’écran.

Apple ajoutera aussi sur iOS 27 une nouvelle recherche générale accessible d’un balayage vers le bas depuis le haut de l’écran. Ce geste fera apparaître une barre « Recherche ou demander » dans la Dynamic Island, avec une logique proche de la recherche Spotlight existante, mais enrichie par des résultats plus avancés et par des données issues des applications.

Cette barre aura plusieurs usages :

lancer une recherche classique

interroger Siri

passer en mode vocal via une icône de micro

choisir un moteur tiers comme ChatGPT ou Gemini à la place de Siri pour la recherche

Siri proposera une conversation et une application

Une fois Siri activé sur iOS 27, l’utilisateur pourra faire glisser vers le bas une carte de résultats pour entrer dans un mode de chatbot. L’interface ressemblera à un fil de messages avec des mini-cartes intégrées pour afficher des éléments comme la météo, les rendez-vous à venir ou des notes.

Apple prévoit aussi une recherche Web s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Pour la première fois, Siri pourra répondre à des questions de culture générale avec des réponses détaillées, incluant des listes à puces issues du Web et de grandes images.

L’autre nouveauté majeure sera l’arrivée d’une application Siri autonome pour concurrencer ChatGPT, Gemini et Claude. Sa page d’accueil affichera une grille de grands rectangles arrondis résumant les conversations précédentes, avec un champ de recherche pour retrouver d’anciens résultats et un bouton « + » pour débuter une nouvelle discussion.

Dans l’application Siri, un autre bouton « + » servira à importer des images et des documents. La zone de saisie portera l’intitulé « Demander à Siri » avec un micro dédié pour parler plutôt qu’écrire.

Apple doit présenter iOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 qui est prévue pour le 8 juin.