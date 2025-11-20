C’est une annonce inattendue : Google vient de dévoiler qu’AirDrop, le système d’Apple qui permet l’envoi de fichiers sans fil, est maintenant compatible avec les smartphones Android grâce à Quick Share (qui est intégré au système). Au départ, cela concerne les Pixel 10. Le support pour d’autres smartphones Android se fera plus tard. Côté Apple, c’est également disponible avec les iPad et Mac, en plus des iPhone.

Comment fonctionne l’échange entre Android et iOS avec AirDrop

Le système repose sur l’intégration du protocole AirDrop d’Apple au sein de Quick Share, l’outil de partage de Google sur Android.

La procédure exige toutefois une petite manipulation. Pour envoyer un fichier vers un appareil Apple, le destinataire doit régler son AirDrop sur « Tout le monde pendant 10 minutes ». Le Pixel 10 détectera alors l’iPhone ou le Mac via Quick Share, et la demande apparaîtra sur l’écran Apple comme n’importe quel transfert AirDrop classique.

Dans le sens inverse, pour recevoir un fichier depuis un iPhone, l’utilisateur du Pixel 10 doit activer le mode réception ou le réglage « Tout le monde pendant 10 minutes » dans Quick Share. Les documents reçus atterrissent directement dans l’application Fichiers.

Voici un exemple vidéo montrant un partage de photos :

Sharing moments shouldn’t depend on the phone you have. Starting today with the Pixel 10 family, Quick Share now works with AirDrop, making secure file transfers between Android phones and iPhones more seamless. This builds on our commitment to cross-OS compatibility to bridge… pic.twitter.com/iNdZfjCYQ7 — Android (@Android) November 20, 2025

Une connexion directe et pas de limitations

Google insiste sur la sécurité de ce pont technologique. Les transferts s’effectuent en pair-à-pair (P2P), sans transiter par aucun serveur, garantissant la confidentialité des données. Chaque transfert nécessite une validation explicite et l’affichage du nom de l’appareil pour vérification.

Une contrainte subsiste : l’échange ne fonctionne qu’avec le mode ouvert « Tout le monde ». Le mode « Contacts uniquement », plus sécurisé et pratique au quotidien, n’est pas encore supporté. Google a toutefois exprimé son souhait de travailler avec Apple pour débloquer cette fonctionnalité à l’avenir.

Pour rappel, le RCS permet déjà d’avoir un équivalent (plus ou moins) d’iMessage/WhatsApp entre les iPhone et smartphones Android. Voilà maintenant qu’AirDrop entre iOS et Android fonctionne, ce qui est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs.