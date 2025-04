Maintenant qu’iOS 18.4 est disponible en version finale pour tout le monde, on peut officiellement annoncer que le support du RCS est disponible chez les principaux opérateurs français : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

SFR a été le premier opérateur à proposer le support du RCS sur iPhone en France. Ce fut disponible pour la première fois avec la première version d’iOS 18. Il y a ensuite eu Bouygues Telecom et Free Mobile qui ont dégainé avec la sortie d’iOS 18.2. Mais Orange a été à la traine par rapport à ses concurrents, évoquant une sortie pour le premier semestre de 2025, sans donner plus de précisions.

C’est donc avec la mise à jour iOS 18.4 qu’Orange active le RCS sur iPhone. C’est également valable pour les clients ayant un forfait Sosh. Il en va de même du côté de SFR pour ceux qui ont un forfait SFR RED.

Avec le RCS, on retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas encore de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage. Mais cela viendra plus tard.

La difficulté maintenant concerne certains MVNO, comme La Poste Mobile, Réglo Mobile et d’autres. Ils ne proposent pas encore le support du RCS sur iPhone. Vous aurez toujours les conversations SMS avec ces personnes. Mais pour les autres, ce sera du RCS (ou iMessage si elles ont un iPhone).