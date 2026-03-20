Sans surprise, Samsung confirme que ses Galaxy S26 vont prochainement supporter AirDrop via le système Quick Share. Cela facilite le partage de fichiers entre les iPhone et les smartphones Android.

Bientôt AirDrop pour les Samsung Galaxy S26

« Nous prévoyons de prendre en charge la compatibilité d’AirDrop en commençant avec les Galaxy S26 », a déclaré Choi Won-jun, un responsable de Samsung, lors d’une conférence au Japon. « Cette fonctionnalité sera déployée progressivement via des mises à jour logicielles », a-t-il ajouté. Les autres smartphones Galaxy bénéficieront également d’une mise à jour après les Galaxy S26, bien que le calendrier précis n’est pas encore connu.

Le support d’AirDrop sur Android a été une surprise. Google a en effet annoncé en novembre proposer le système d’Apple… sans l’intervention d’Apple. Il était jusque-là réservé aux iPhone, iPad et Mac. Google avait également promis le support pour d’autres smartphones que les Pixel 10 et c’est arrivé en février sur les Pixel 9.

Pour envoyer un fichier vers un appareil Apple, le destinataire doit régler son AirDrop sur « Tout le monde pendant 10 minutes ». Le smartphone Android détectera alors l’iPhone ou le Mac via Quick Share, et la demande apparaîtra sur l’écran Apple comme n’importe quel transfert AirDrop classique.

Lors de l’annonce, Google a insisté sur la sécurité de ce pont technologique. Les transferts s’effectuent en pair-à-pair (P2P), sans transiter par un serveur, garantissant la confidentialité des données. Chaque transfert nécessite une validation explicite et l’affichage du nom de l’appareil pour vérification.

Qu’en est-il du support d’AirDrop par les autres constructeurs, outre Samsung ? Ça se prépare, mais ce n’est pas encore disponible. Nothing, par exemple, a indiqué planché sur le sujet.