Avec iOS 27, Apple propose le mode paysage pour de nouvelles applications. Cela concerne Apple Watch, Dictaphone, Fitness, Localiser, Maison, Météo, Musique, Podcasts, Rappels, Raccourcis, Remote (télécommande Apple TV), Santé et plus encore.

Un mode paysage pour plusieurs applications

Le mode paysage d’iOS 27 n’est pas disponible partout selon les applications. Dans Musique et Podcasts par exemple, c’est accessible depuis le lecteur audio. Mais dans les autres parties des applications, il se faut se contenter du mode portrait.

Apple a également opéré à des modifications pour les applications qui supportaient déjà le mode paysage sur iOS 26. Dans Messages par exemple, il devient possible de réduire la barre latérale pour n’afficher que les noms et les photos de profil des contacts.

Tous ces changements interviennent avant l’arrivée de l’iPhone Ultra pliable. Ce modèle, qu’Apple devrait annoncer en septembre, aura le droit à un grand écran une fois déplié. Ce sera pratique pour utiliser les applications en mode paysage afin de réellement exploiter la surface disponible.

Pour rappel, Apple proposait à une époque d’avoir l’écran d’accueil de l’iPhone en mode paysage. C’était disponible sur les iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus et iPhone 8 Plus. Puis cette option a disparu avec le lancement de l’iPhone X. Il suffisait simplement de mettre son iPhone à l’horizontale. C’est la même chose pour les applications sur iOS 27.

Il faudra voir maintenant si la liste des applications en mode paysage va augmenter au fil des prochaines bêtas d’iOS 27. Nous sommes seulement à la première bêta pour les développeurs pour le moment. La version finale arrivera en septembre avec l’iPhone Ultra pliable et les iPhone 18 Pro.