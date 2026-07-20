Un document d’un régulateur chinois a déjà dévoilé les capacités précises de deux cellules de batterie destinées à l’iPhone Ultra pliable : 1 921 mAh et 2 962 mAh, soit 4 883 mAh au total. Le leaker Digital Chat Station a relayé ces chiffres qui coïncident désormais avec des preuves logicielles trouvées dans la bêta 4 d’iOS 27, disponible aujourd’hui.

iOS 27 confirme deux batteries pour l’iPhone Ultra

Macworld a repéré dans la quatrième bêta d’iOS 27 des bouts de code en lien avec le système « État de santé de la batterie » qui font explicitement référence à plusieurs batteries, une configuration absente de tous les iPhone commercialisés à ce jour. Les libellés affichent des formulations sans ambiguïté : « Les batteries de cet iPhone fonctionnent comme prévu » et « L’état des batteries de cet iPhone s’est considérablement dégradé ». Une autre mention, « l’une des batteries », suggère qu’Apple a testé plusieurs variantes de texte avant de décider le libellé final.

Ces bouts de code ne sortent pas de nulle part. La première bêta d’iOS 27 contenait déjà des références à la détection d’angle et aux états de pliage, deux fonctions qui n’ont de sens que pour un appareil avec un écran à charnière. Apple a par ailleurs demandé aux développeurs de préparer leurs applications pour de multiples tailles d’écran, une consigne cohérente avec un iPhone Ultra capable de s’ouvrir en deux configurations distinctes.

Le rapprochement entre ces indices logiciels et les capacités révélées par le document du régulateur ne laisse guère de place au doute. Une architecture de batterie à deux cellules, une de chaque côté de la charnière, correspond exactement au design attendu pour un smartphone pliable de type livre, comme le sera l’iPhone Ultra. Ce choix technique permet d’occuper l’espace disponible dans chaque volet du châssis, plutôt que de loger une seule batterie dans un espace contraint par le pli central.

Apple devrait présenter l’iPhone Ultra en septembre. Son architecture matérielle diffère fondamentalement de celle des iPhone actuels, tous équipés d’une seule batterie, ce qui confirme qu’Apple développe une plateforme entièrement nouvelle plutôt qu’une simple variante de ses modèles existants.