L’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, devrait arriver dans des volumes limités selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui anticipe 7 à 8 millions d’exemplaires au second semestre de 2026. Apple préparerait ainsi une mise sur le marché progressive, avec une demande élevée malgré un prix attendu entre 2 300 et 2 500 dollars.

L’iPhone Ultra ne sortira pas avec les iPhone 18 Pro

Ming-Chi Kuo dit qu’Apple annoncera l’iPhone Ultra en septembre avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais attendrait le quatrième trimestre pour les précommandes et la commercialisation. Le scénario repose sur une capacité initiale très réduite, avec seulement 500 000 à 1 million d’exemplaires au troisième trimestre de 2026, soit environ 10 % du volume prévu sur la seconde moitié de l’année. En face, les iPhone 18 Pro et Pro Max évolueraient sur une autre échelle, avec 20 à 22 millions d’exemplaires dès le troisième trimestre.

Ce scénario rappelle l’iPhone X. Apple avait dévoilé ce modèle le 12 septembre 2017, avant d’ouvrir les précommandes le 27 octobre et de lancer la commercialisation le 3 novembre, ce qui avait déjà marqué un déploiement différé pour un produit plus complexe à fabriquer. Ming-Chi Kuo applique cette logique pour l’iPhone Ultra pliable qui cumule cette fois les contraintes de charnière, d’écran et de montée en cadence industrielle.

Un prix élevé, mais une demande forte

Le positionnement tarifaire place d’emblée l’iPhone Ultra pliable dans une catégorie de niche. Ming-Chi Kuo juge pourtant que l’attrait du format, de la nouveauté produit et de l’expérience d’usage devrait soutenir une forte demande dès l’ouverture des commandes. Dans ce contexte, les premières livraisons pourraient rapidement glisser à 4 à 6 semaines.

Cette tension alimenterait aussi le marché parallèle. Les opérateurs, distributeurs et revendeurs anticipent déjà une disponibilité serrée, avec des reventes susceptibles de grimper de 50 à 100 % au-dessus du prix officiel. Le volume limité au lancement empêcherait donc d’évaluer immédiatement l’appétit réel du marché.

Cette stratégie permettrait à Apple de lancer un appareil très cher sans brouiller la dynamique commerciale de sa gamme principale. Les iPhone 18 Pro et Pro Max resteraient les locomotives du cycle de fin d’année, pendant que le modèle pliable jouerait le rôle de vitrine technologique avec une sortie restreinte.

Ming-Chi Kuo estime que la demande véritable ne pourra être mesurée qu’à partir de la fin de 2026 ou du début de 2027, lorsque les ruptures de stock initiales, l’effet de curiosité et les contraintes de fabrication commenceront à se dissiper.